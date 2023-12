Ο Λουίς Σουάρες ολοκλήρωσε τη σεζόν του στη Βραζιλία, όντας ο κορυφαίος assister του πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι δεν είναι απλά ένας σέντερ φορ περιοχής.

Βαλίτσες για Μαϊάμι και για επανένωση με τον καλύτερο του φίλο, Λιονέλ Μέσι, ετοιμάζει ο Λουίς Σουάρες. Ο «pistolero» ολοκλήρωσε τη θητεία του με την Γκρέμιο, σκοράροντας μάλιστα στο τελευταίο του παιχνίδι με τη βραζιλιάνικη ομάδα και όπως όλα δείχνουν θα γίνει ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι μέσα στον Γενάρη, σφραγίζοντας έτσι την επανένωση του με τον Μέσι.

Τι και αν βρίσκεται στα 36 του χρόνια, με... διαλυμένα γόνατα; Ο Σουάρες απέδειξε και στη Βραζιλία, ότι η κλάση προηγείται και υπερτερεί, καθώς για μια ακόμη φορά στην καριέρα του, κατάφερε να αναδειχθεί κορυφαίος assister ενός πρωταθλήματος, κατακτώντας έτσι τον συγκεκριμένο τίτλο σε ακόμα ένα πρωτάθλημα.

Στα 33 παιχνίδια που έδωσε με τη φανέλα της Γκρέμιο φέτος στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, ο Σουάρες κατάφερε να συνεισφέρει σε 28 γκολ, όντας πρώτος στη σχετική κατηγορία. Με τα 17 του γκολ, τερμάτισε 2ος στη λίστα των σκόρερ της λίγκας, όντας ωστόσο πρώτος στην κατηγορία των ασίστ με 11 τελικές πάσες.

Ένας τίτλος τον οποίο ο Σουάρες έχει κατακτήσει και άλλες φορές στο παρελθόν, παρότι αγωνίζεται ως σέντερ φορ. Πρόκειται για ένα στατιστικό το οποίο ουσιαστικά αποδεικνύει ότι ο Ουρουγουανός, δεν ήταν ποτέ ένας απλός φορ περιοχής, παρότι σε όλη του την καριέρα, σκόραρε και συνεχίζει να το κάνει, ασταμάτητα.

Ο «pistolero» είχε καταφέρει και σε άλλα πρωταθλήματα στα οποία είχε αγωνιστεί, να αναδειχθεί κορυφαίος assister. Τόσο στην Eredivisie, όσο και σε Premier League και La Liga στη συνέχεια. Ο «Λουισίτο» δεν ήταν ποτέ ένας απλός σέντερ φορ που είχε το μυαλό του μονάχα στο γκολ.

