Η Σάντος υποβιβάστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας και οι εξαγριωμένοι οπαδοί της προκάλεσαν πολλά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το στάδιο.

Η πιο μελανή σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας της Σάντος γράφτηκε πριν λίγες ώρες. Η ομάδα που συνέδεσε το όνομά της με τον «Βασιλιά» Πελέ δεν μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι στο πρωτάθλημα και υποβιβάστηκε για πρώτη φορά στα χρονικά από την πρώτη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Φυσικά, αυτό γέμισε με απογοήτευση και... οργή τους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι λίγο μετά την καταδικαστική ήττα από τη Φορταλέζα ξεχύθηκαν στους δρόμους γύρω από το «Vila Belmiro» και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, πυρπολώντας σταθμευμένα οχήματα και βάζοντας φωτιά γύρω από το γήπεδο της ομάδας!

🇧🇷😨 Chaotic scenes in the streets of Vila Belmiro after Santos were relegated for the first time in their history.



