Οι οπαδοί της Μπαΐα απείλησαν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας στέλνοντάς τους... σακούλες πτωμάτων με φωτογραφίες τους και των μελών του τεχνικού επιτελείου.

Η Μπαΐα κινδυνεύει με υποβιβασμό και θα δώσει μαχή παρέα με τη Βάσκο Ντα Γκάμα στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Βραζιλίας για να μείνει στην πρώτη τη τάξη κατηγορία του Brasileirao.

Το γεγονός αυτό δεν αρέσει καθόλου στους οργανωμένους οπαδούς της, οι οποίοι θέλησαν να... ταρακουνήσουν παίκτες και τεχνικό επιτελείο και έστειλαν σακούλες πτωμάτων με φωτογραφίες των παικτών και των μελών του τεχνικού επιτελείου κολλημένες πάνω σε αυτές.

H Μπαΐα βρίσκεται τώρα στο -1 από τη σωτηρία και την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος αντιμετωπίζει την Ατλέτικο Μινέιρο, η οποία είναι στη δεύτερη θέση θα κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει τον τίτλο από την Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών στη Βραζιλία.

