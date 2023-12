Η Αλ Νασρ υπέστη βαριά ήττα (3-0) από την Αλ Χιλάλ και οι Σαουδάραβες «πίκαραν» τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Εκείνος ωστόσο τους έδωσε την απάντησή του.

Τα πάντα στη Σαουδική Αραβία γυρνούν γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο! Ο Πορτογάλος είδε τη δική του Αλ Νασρ να γνωρίζει την ήττα από την Αλ Χιλάλ με τριάρα, σε ένα παιχνίδι από τη διαιτησία του οποίου ο CR7 είχε πολύ έντονα παράπονα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, καθώς ο Ρονάλντο κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια στο τέλος του ματς, οι οπαδοί στις κερκίδες αποφάσισαν να τον «πικάρουν» φωνάζοντας το όνομα του... Μέσι! Ο Κριστιάνο πάντως γέλασε με αυτό και τους έστειλε τα... φιλιά του με χαρακτηριστική χειρονομία.

Cristiano Ronaldo blowing kisses to Al-Hilal fans chanting ‘Messi’ at half-time 😘



