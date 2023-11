Ο Άνχελ Ντι Μαρία επιστρέφει στην Αργεντινή και την Ροζάριο Σεντράλ -εκεί που άρχισαν όλα- πριν κλείσει την επαγγελματική του καριέρα.

Στην πατρίδα του και την πρώτη του ομάδα αποφάσισε να επιστρέψει ο Άνχελ Ντι Μαρία σύμφωνα με το αργεντίνικο μέσο «Doble amarilla» πριν πει αντίο στο ποδόσφαιρο.

Ο πολύπειρος διεθνής άσος δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο συνεργασίας του με την Μπενφίκα -στην οποία επέστρεψε το καλοκαίρι μετά από 13 χρόνια- στο τέλος της σεζόν και σχεδιάζει να επιστρέψει στο πρωτάθλημα της χώρας του. Σύμφωνα με το άνωθεν Μέσο της Αργεντινής γνωρίζει ήδη πού θα ζήσει με την οικογένειά του.

Ο Ντι Μαρία δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να αγωνιστεί ξανά στην ομάδα που έκανε τα πρώτα του βήματα. Μάλιστα όταν εκπλήρωσε το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους διαβεβαίωσε ότι θα έκλεινε την καριέρα του στην Αργεντινή: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να πάω να παίξω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντα έλεγα ότι θα ήθελα να κάνω τα τελευταία μου χρόνια στην Αργεντινή, από όπου ήρθα».

Ο 35χρονος πλέον Ντι Μαρία έκανε το ντεμπούτο του στη Ροζάριο Σεντράλ τον Δεκέμβρη του 2005. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήμτα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής μέχρι το 2007, όταν προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Μπενφίκα η οποία δεν δίστασε τότε να πληρώσει 8 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της.

