Ο Τέρι Βέναμπλς, ο άνθρωπος στο τιμόνι της αξέχαστης πορεία της Αγγλίας στο Euro 96 και πρώην προπονητής της ΚΠΡ, της Τότεναμ και της Μπαρτσελόνα πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο πρώην προπονητής της Αγγλίας Τέρι Βέναμπλς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ο Βέναμπλς ήταν στο τιμόνι της αξέχαστης πορείας της Αγγλίας μέχρι τα ημιτελικά του Euro 96, αφού είχε διαγράψει μια άκρως επιτυχημένη καριέρα ως προπονητής συλλόγων με την Κρίσταλ Πάλας, την ΚΠΡ την Μπαρτσελόνα και την Τότεναμ. Ως παίκτης είχε επίσης πάνω από 500 συμμετοχές για την Τσέλσι, την Τότεναμ, την QPR και την Κρίσταλ Πάλας.

Η επίσημη δήλωση της οικογένειας του που έκανε γνωστή των απώλεια, ανέφερε: «Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι από την απώλεια ενός υπέροχου συζύγου και πατέρα που έφυγε ειρηνικά χθες μετά από μακρά ασθένεια. Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε για την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής σε αυτή την απίστευτα θλιβερή στιγμή, ώστε να μπορέσουμε να θρηνήσουμε την απώλεια αυτού του υπέροχου ανθρώπου που ήμασταν τόσο τυχεροί που είχαμε στη ζωή μας».

Προς τιμή του θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στο σημερινό (26/11, 16:00) παιχνίδι της Τότεναμ με την Άστον Βίλα.

