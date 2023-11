Πούλησε το Playstation για να δει από κοντά την αγαπημένη του Μπόκα, ωστόσο η ιστορία του έφτασε μέχρι τη Βουλγαρία και μια νέα κονσόλα τον περιμένει...

Μπορεί για πολλούς το ποδόσφαιρο να περνά σε δεύτερη μοίρα, ωστόσο στη Νότια Αμερική είναι τρόπος ζωής. Στη διάσημη Copacabana, ένας μικρός φίλος της Μπόκα Τζούνιορς μίλησε για τη... θυσία που έκανε ώστε να παρακολουθήσει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα. Ένα αγόρι που σε μια εποχή που όλα περιστρέφονται γύρω από το χρήμα έδειξε σε πολλούς την όμορφη πλευρά του ποδοσφαίρου.

«Πουλήσαμε το μηχανάκι του μπαμπά μου και το Playstation για να έρθουμε εδώ. Δεν έχουμε εισιτήρια, αλλά το Ρίο είναι... Μπόκα» τόνισε ο μικρός Μπέντζαμιν. Οι δυο τους φάνηκαν τυχεροί, αφού ένα διάσημο μοντέλο και παρουσιάστρια από την Αργεντινή φρόντισε να τους βρει εισιτήρια για το Μαρακανά.

Η ιστορία τους όμως πέρασε τα σύνορα της Νοτίου Αμερικής κι έφτασε στη... Βουλγαρία. Ειδικότερα, οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας ήρθαν σε επαφή με αυτούς της Μπόκα, τονίζοντάς τους πως θα πληρώσουν για ένα νέο Playstation στον μικρό. Μπορεί η αγαπημένη του ομάδα να έχασε το τρόπαιο, ωστόσο μια νέα κονσόλα θα του ξαναφτιάξει το κέφι…

