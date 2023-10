Ο Δημήτρης Γούτας είναι ο ο αμυντικός με την υψηλότερη βαθμολογία στην Championship, σύμφωνα με την κατάταξη της ιστοσελίδας «Whoscored».

Ο Έλληνας διεθνής έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Κάρντιφ στη Β' κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, με αποτέλεσμα να έχει την καλύτερη βαθμολογία από κάθε άλλον στο πρωτάθλημα, με μέσο όρο 7.20. Ο Έλληνας στόπερ έχει αφήσει πίσω του μερικά από τα κορυφαία ονόματα, όπως αυτά των Βουτ Φαές και Γιανίκ Βέστεγκααρντ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Γούτας κλήθηκε εσπευσμένα από τον Γκουστάβο Πογέτ στην Εθνική ομάδα και αντικατέστησε τον τραυματία Παντελή Χατζηδιάκο, για τα παιχνίδια απέναντι σε Ιρλανδία (13/10) και Ολλανδία (16/10).

The highest rated centre backs in the Championship on @WhoScored:



1️⃣ Dimitrios Goutas - 7.20

2️⃣ Wout Faes - 7.17

➡️ Jannik Vestergaard - 7.17

4️⃣ Liam Lindsay - 7.06

5️⃣ Kal Naismith - 7.05

6️⃣ Wesley Hoedt - 7.01

7️⃣ Mark McGuinness - 7.00

8️⃣ Michal Helik - 6.98#CardiffCity #LCFC pic.twitter.com/eG7UWtvDg4