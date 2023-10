Η Ομοσπονδία της Ουκρανίας μέσω Social Media ευχαρίστησε την UEFA για την ανάκληση της απόφασης της επιστροφής των ομάδων U17 της Ρωσίας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ανατροπή δεδομένων από την UEFA. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μετά την συνεδρίαση στη Λεμεσό είχε ανακοινώσει πως οι ομάδες ανηλίκων της Ρωσίας, κορασίδων και αγοριών, θα επιστρέψεουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για πρώτη φορά μετά το «ban» έπειτα από την εισβολή στην Ουκρανία, αρχής γενομένης από την U17 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων του 2024, όμως εν τέλει αυτό το πλάνο δεν θα προχωρήσει.

Η ουκρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου με ανάρτηση της ευχαρίστησε την UEFA για την τελική της απόφαση και εξέφρασε την ικανοποίηση της από το γεγονός πως «ακούστηκε» η θέση της.

«Η UEFA δεν θα επιτρέψει στις ρωσικές ομάδες κάτω των 17 ετών να αγωνιστούν. Ευχαριστούμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας για την υποστήριξή τους στην Ουκρανία!», αναφέρει η UAF στη σχετική ανάρτηση της.

UEFA will not allow U-17 teams from russia to competitions. We thank our European partners for supporting Ukraine!



During today's meeting, the UEFA Executive Committee removed from consideration the issue of the admission of the U-17 national teams of russia to its competitions. pic.twitter.com/FxuxtP0SAx