Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας Τίτε, ανέλαβε τη Φλαμένγκο, αντικαθιστώντας τον Χόρχε Σαμπαόλι.

Ο 62χρονος κόουτς ο οποίος παραιτήθηκε από τη «Σελεσάο» μετά τον αποκλεισμό της στον προημιτελικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ πέρυσι, αντικατέστησε τον Χόρχε Σαμπαόλι. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση η συμφωνία των δύο πλευρών είναι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο Τίτε έχει προπονήσει στο παρελθόν μια σειρά από ομάδες της Βραζιλίας, συμπεριλαμβανομένης της Κορίνθιανς, με την οποία κέρδισε το Copa Libertadores και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2012, καθώς και την Γκρέμιο, την Ατλέτικο Μινέιρο και την Παλμέιρας.

Η Φλαμένγκο είναι 5η στη βαθμολογία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã.



