Ο Λουίς Πάλμα με φανταστικό τελείωμα από διαγώνια θέση άνοιξε το σκορ κόντρα στη Μάδεργουελ με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Σέλτικ.

Το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα της Σέλτικ πανηγύρισε ο Λουίς Πάλμα. Ο 23χρονος εξτρέμ από την Ονδούρα πέρασε στο εκτός έδρας ματς με τη Μάδεργουελ στο 77ο λεπτό και δέκα λεπτά αργότερα, στο 87' με φανταστικό πλασέ από θέση έξω - αριστερά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και πανηγύρισε έξαλλα. Για την ιστορία οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη με 2-1.

Ο Πάλμα χρειάστηκε τρεις εμφανίσεις και να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Σέλτικ. Θυμίζουμε πως οι Κέλτες τον αγόρασαν από τον Άρη στις 30 Αυγούστου αντί 4,8 εκατομμυρίων ευρώ.

🇭🇳 | 𝙂𝙊𝘼𝙇𝙇𝙇𝙇𝙇 - 𝙇𝙪𝙞𝙨 𝙋𝙖𝙡𝙢𝙖



A late, late goal as Luis Palma opens his Celtic goalscoring account 💚🤍



Terrific from the Honduran 👏🏼🍀pic.twitter.com/y8p77lkFZ4