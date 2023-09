Ο Νεϊμάρ σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του στη Σάντος στο τέλος της επόμενης σεζόν.

Την επιστροφή του στη Σάντος και στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής σκέφτεται ο Νεϊμάρ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα αφήσει την Αλ Χιλάλ στο τέλος της επόμενης σεζόν.

Ο 31χρονος Βραζιλιάνος σκοπεύει να επιστρέψει στους Ασπρόμαυρους το 2025, με στόχο να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τη συμμετοχή του στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στη Βραζιλία.

Ο Νεϊμάρ μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε τρεις αγώνες με τη φανέλα της Αλ Χιλάλ, έχοντας μοιράσει και μία ασίστ.

