Viral έγινε ο δεξιός μπακ της Μαραθόν Αντρέ Ορεγιάνα, ο οποίος με ένα «δολοφονικό» τάκλιν πήρε τα πόδια δυο ποδοσφαιριστών της Ολίμπια

Έχουμε δει αμέτρητα επικίνδυνα τάκλιν σε ποδοσφαιρικούς, όμως «double kill» από σπάνια έως ποτέ. Στο 89ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της Μαραθόν με την Ολίμπια για την πρώτη κατηγορία της Ονδούρας, με το σκορ στο 1-0 για τους φιλοξενούμενους ο δεξιός μπακ των γηπεδούχων, Αντρέ Ορεγιάνα, έκανε ένα μαρκάρισμα που θύμιζε περισσότερο... american football πήρε τα πόδια όχι ενός αλλά δυο αντιπάλων του!

Όπως είναι προφανές ο 21χρονος μπακ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

This tackle in the Honduran league last night has to be seen to be believedpic.twitter.com/kqUnRjyzH6