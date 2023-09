Την εστία της Άντερλεχτ θα υπερασπίζεται ο Κάσπερ Σμάιχελ, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο.

Η Άντερλεχτ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάσπερ Σμάιχελ, ο οποίος υπέγραψε για ένα έτος ενώ στο συμβόλαιο του υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν, ο Δανός τερματοφύλακας αγωνίστηκε στη Γαλλία για λογαριασμό της Νις. Το όνομά του ωστόσο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Λέστερ, της οποία υπερασπιζόταν την εστία από το 2011 μέχρι και το 2022. Από το βιογραφικό του ξεχωρίζει η κατάκτηση της Premier League το 2016, το FA Cup του 2021, αλλά και το Community Shield το 2022.

