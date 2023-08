Μικρή διακοπή είχαμε στον τελικό του Μουντιάλ Γυναικών λόγω ενός οπαδού που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο με μήνυμα κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ένας εισβολέας αναστάτωσε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών μεταξύ Ισπανίας και Αγγλίας. Ένας οπαδός φορώντας μπλουζάκι με ένα μήνυμα κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και υπέρ της Ουκρανίας, διέκοψε για κάποια λεπτά το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, μπήκε στο χορτάρι ενώ οι λέαινες ετοιμάζονταν να εκτελέσουν ένα φάουλ, αλλά γρήγορα απομακρύνθηκε από την Ασφάλεια.

Δείτε το βίντεο και τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες:

