Η Ισπανία ήταν απόλυτα κυρίαρχη από την αρχή μέχρι το τέλος της αναμέτρησης με τη Ζάμπια, επικράτησε με 5-0 και πήρε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ Γυναικών!

Όπως μάλλον άπαντες είχαν προβλέψει πριν την σέντρα η Ισπανία της κορυφαίας παίκριας στον κόσμο Πουτέγιας, δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα κόντρα στη Ζάμπια, κυριάρχησε καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, επικράτησε με το εμφατικό 5-0 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των 16 του Μουντιάλ (μαζί με την Ιαπωνία). Δεύτερη διαδοχική «πεντάρα» για την πρωτοπόρα στη διοργάνωση Ζάμπια που πάλεψε για ολόκληρο το 90λεπτο, αλλά υπήρχε σαφής διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων.

Η «ρόχα» πήρε τον έλεγχο του αγώνα μέσα στα πρώτα 10 λεπτά, όταν η μπάλα έφτασε στην Αμπεγέιρα λίγο έξω από την περιοχή. Η μεσοεπιθετικός με ένα εντυπωσιακό σουτ στην πάνω αριστερή γωνία δεν άφησε πολλα περιθώρια αντίδραση στην τερματοφύλακα της Ζάμπια (1-0).

Οι Ισπανίδες έπαιξαν το χαρακτηριστικό τους ελεύθερο στυλ ποδοσφαίρου προσφέροντας θέαμα στους παρευρισκόμενους και δεν άργησαν να διπλασιάσουν το προβάδισμά του μετά από εξαιρετική σέντρα της Πουτέγιας από αριστερά, στο δεύτερο δοκάρι που έκανε εύκολο το έργο της Ερμόσο -στην 100η της συμμετοχή με την Ισπανία- για να κάνει με κοντινή κεφαλιά το 2-0.

Ο Χόρχε Βίλντα έκανε μια τριάδα αλλαγών στο ημίχρονο και δεν άργησε μια από αυτές να αφήσει το στίγμα της. Η Ρεντόντο υποδέχθηκε άριστα την μπάλα και αφού πέρασε και την αντίπαλη τερματοφύλακα, «έγραψε» το 3-0. Μόλις ένα λεπτό αργότερα, η Ερμόσο έβαλε το 50ο διεθνές της γκολ από κοντινή απόσταση (4-0) και η πάντα εντυπωσιακή Ρεντόντο πέτυχε το δεύτερο προσωπικό της τέρμα με ένα σουτ από τα 12 μέτρα διαμορφώνοντας το τελικό 5-0 που στέλνει τη ρόχα στους «16» της διοργάνωσης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο παιχνίδι ξεκίνησε βασική η δύο φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Αλέξια Πουτέγιας για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2022.

