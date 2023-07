Σύμφωνα με tweet γνωστού δημοσιογράφου, η FIFA επέβαλλε τιμωρία απαγόρευσης εγγραφής νέων παικτών στην Αλ Νασρ εξαιτίας οφειλών της στον Αχμέντ Μούσα.

Ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς, που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Λέστερ, αποκάλυψε πως η Αλ Νασρ τιμωρήθηκε από την FIFA με ποινή απαγόρευσης εγγραφής νέων παικτών εξαιτίας οφειλών που έχει απέναντι στην Λέστερ ως μέρος της συμφωνίας για τον Αχμέντ Μούσα.

Ο 30χρονος Νιγηριανός εξτρέμ, που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Σίβασπορ της Τουρκίας, είχε πουληθεί από την Λέστερ στην Αλ Νασρ το καλοκαίρι του 2018 αντί 16,5 εκατ. ευρώ. Πέρα από το φιξ ποσό υπήρχαν κάποια ακόμη χρήματα που είχαν προβλεφθεί πως θα λάβει η αγγλική ομάδα σε περίπτωση που ο Μούσα πιάσει κάποιους στόχους.

Μετά από δύο χρόνια στην Αλ Νασρ έπιασε στόχους που ισοδυναμούσαν με 460 χιλ. ευρώ, χρήματα τα οποία δεν έλαβαν ποτέ οι «αλεπούδες», παρ' ότι η υπόθεση είχε πάει στο CAS και η Λέστερ είχε δικαιωθεί και γι' αυτό τώρα επιβλήθηκε στην αραβική ομάδα αυτό το ban.

Al-Nassr have been banned by FIFA from registering new players for failing to pay add-ons owed to Leicester as part of the Ahmed Musa deal. Between 2018-20 Musa triggered £390k (€460k) in performance-related add-ons, which are yet to be paid despite CAS ruling in #LCFC's favour. pic.twitter.com/IlR1T2kuuE July 12, 2023

Ωστόσο, είναι θέμα εβδομάδων να λυθεί το πρόβλημα αυτό και να πληρώσει κανονικά τα χρήματα που οφείλει η αραβική ομάδα στους Άγγλους. Μην ξεχνάμε πως αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί προτού αναλάβει τον έλεγχο της ομάδας το PIF, με πηγές γύρω από το fund αυτό να αναφέρουν πως τέτοια φαινόμενα δεν πρόκειται πλέον να επαναληφθούν, όπως και να επιβληθούν στην ομάδα αντίστοιχες τιμωρίες.

Al-Nassr failed to comply with the ruling resulting in the registration ban. Sources indicate it will be lifted in a matter of weeks providing Al-Nassr now make the payment promptly, which they have indicated they will. — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 12, 2023

Πάντως τέτοιες υποθέσεις έχουν υπάρξει πολλές στο παρελθόν με ομάδες από την Σαουδική Αραβία.