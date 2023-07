Την απόφαση της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βραζιλίας να επιλέξει τον Αντσελότι ως νέο τεχνικό της σχολίασε ο πρέοδρος της χώρας, Λούλα, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο Κάρλο Αντσελότι κουβαλάει ένα «βαρύ» βιογραφικό στους πάγκους και σε έναν χρόνο από τώρα θα αναλάβει μία μεγάλη πρόκληση, αυτή στον πάγκο της εθνικής Βραζιλίας.

Αυτό αναμένεται να γίνει το 2024 όταν και θα λήξει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους παίκτες της Σελεσάο να είναι ενθουσιασμένοι με αυτή τη συμφωνία αλλά να μην ισχύει το ίδιο και με τον πρόεδρο της χώρας. Μέχρι τότε υπηρεσιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας πρόκειται να είναι ο Φερνάντο Ντινίζ, νυν προπονητής της Φλουμινένσε.

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πιο γνωστός και ως Λούλα, βρήκε τον τρόπο να ρίξει τις σπόντες του για τον «Καρλέτο» και τη συμφωνία του με τη Σελεσάο. «Ο Αντσελότι δεν έχει προπονήσει ποτέ την Ιταλία. Γιατί δεν λύνει το πρόβλημα της Ιταλίας που δεν έπαιξε ούτε στο τελευταίο Μουντιάλ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Λούλα.

