Ο Άνχελ Ντι Μαρία επέστρεψε στην Μπενφίκα έπειτα από 13 χρόνια και δέχθηκε υποδοχή... ήρωα στο «Ντα Λουζ» από τους οπαδούς των Αετών της Λισαβόνας.

Το σημείο που βρίσκεται το άγαλμα του θρυλικού Εουσέμπιο έξω από το «Ντα Λουζ» γέμισε από... εκστασιασμένους οπαδούς της Μπενφίκα. Η μεγάλη τους επιθυμία έγινε πράξη, καθώς ο Άνχελ Ντι Μαρία έπειτα από 13 χρόνια επέστρεψε στη Λισαβόνα και υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Αετούς.

Οι πρωταθλητές Πορτογαλίας διοργάνωσαν την παρουσίαση του διεθνή Αργεντινού εξτρέμ στο γήπεδο τους. Ο Ντι Μαρία βγήκε σε ένα παράθυρο χαιρέτησε τους φίλους της Μπενφίκα και τους ευχαρίστησε για την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή τους.

