Την πρόσληψη του Ντάνιελ Φάρκε για την τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε η Λιντς, ο οποίος θα προσπαθήσει να επαναφέρει την ομάδα στα «σαλόνια» της Premier League.

Ο Ντάνιελ Φάρκε είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λιντς, με τον Γερμανό προπονητή να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο.

Ο 46χρονος τεχνικός επιστρέφει μετά από σχεδόν δύο χρόνια στην Αγγλία, αναλαμβάνοντας το εγχείρημα να επαναφέρει τα Παγώνια στην Premier League.

Την περασμένη σεζόν Γερμανός coach επέστρεψε στην πατρίδα του για να κοουτσάρει την Γκλάντμπαχ, ενώ είχε προηγηθεί το σύντομο πέρασμά του από την Κράσνονταρ από την οποία αποχώρησε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Κατά το παρελθόν και την παρουσία του στην Αγγλία, ο Φάρκε βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία της Νόριτς από το 2017 έως το 2021, την οποία οδήγησε δύο φορές στην άνοδο από την Championship το 2019 και το 2021.

✍️ #LUFC is delighted to announce the appointment of Daniel Farke as the club’s new first team manager