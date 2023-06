Ο Λιονέλ Μέσι αποδέχθηκε το κάλεσμα ενός εκ των ινδαλμάτων του, του Χουάν Ρομάν Ρικέλμε και αγωνίστηκε στο φιλικό προς τιμήν του, σκοράροντας με τη φανέλα της Αργεντινής και κερδίζοντας καθολική αποθέωση από το κοινό του «Μπομπονέρα».

Η καρδιά του αργεντίνικου ποδοσφαίρου το βράδυ της Κυριακής χτυπούσε στο «Μπομπονέρα» και το φιλικό που διοργανώθηκε προς τιμήν του Χουάν Ρομάν Ρικέλμε.

Οκτώ χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο θρύλος των Σενέισες φόρεσε ξανά τα εξάταπα μέσα σε τρομερή ατμόσφαιρα και είδε δεκάδες εμβληματικούς παίκτες να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Ανάμεσά τους και το πιο λαμπρό αστέρι της χώρας, ο Λιονέλ Μέσι.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μετά το φιλικό για τον Μάξι Ροντρίγκες το Σάββατο, έδωσε το παρών και στο «Μπομπονέρα» φορώντας τη φανέλα της Αλμπισελέστε, σκοράροντας με υπέροχο σόλο για να εισπράξει καθολικό χειροκρότημα από τους οπαδούς της Μπόκα!

Οι τελευταίοι, μάλιστα, φώναξαν μέχρι και συνθήματα για να πάρει μεταγραφή στην ομάδα, αν και ο ίδιος πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι.

Huge ovation for Messi from Boca fans at La Bombonera as he exits the match. ❤️👑



Στο φιλικό φιγούραραν επίσης ονόματα όπως Κόρντομπα, Αμπονταντσιέρι, Ιμπάρα, Μπερμούντες (παλαίμαχος στόπερ που έπαιξε στον Ολυμπιακό), Σάμουελ, Κλεμέντε Ροντρίγκες, Λεντέσμα, Κασκίνι, Σέρνα, Μπανέγκα, Μπαρίχο, Ντελγκάδο, Ντίας, Μορέλ Ροντρίγκες, Μπατάγλια, Γκάγκο, Μαρτίνες, Παλάσιο.

Messi scores and for the first time Boca Juniors fans are celebrating the goal against Boca 👑



