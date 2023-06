Ο ιδιοκτήτης της Χαλ και... εμπνευστής του Survivor, Ατζούν Ιλιτζαλί, αγόρασε ακόμα μια ποδοσφαιρική ομάδα, την ιρλανδική Σέλμπουρν της πρώτης κατηγορίας.

Δεν έχουν σταματημό οι ποδοσφαιρικές βλέψεις του Τούρκου μεγιστάνα, Ατζούν Ιλιτζαλί. Ο Mr. Survivor, που ήδη έχει αγοράσει την αγγλική Χαλ, επένδυσε και στη Σέλμπουρν, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Ιρλανδίας.

«Αυτή η επένδυση θα χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του συλλόγου επενδύοντας στις πρώτες ομάδες ανδρών και γυναικών, στην ακαδημία και στις εγκαταστάσεις της με στόχο η Σέλμπουρν να γίνει η πιο επιτυχημένη ποδοσφαιρική ομάδα της Ιρλανδίας», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του club.

Shelbourne FC is pleased to announce that @acunmedya, founded by @acunilicali, has become the majority shareholder of the club.