Ρονάλντο: «Στο μέλλον θα ήθελα να αγοράσω μία ομάδα»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Μαδρίτη ανέφερε πως θα ήθελε στο μέλλον να αγοράσει μια ομάδα.

Στη Μαδρίτη βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του με την Αλ Νασρ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ στο πλαίσιο εκδήλωσης αναφέρθηκε στο μέλλον του και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μέλλον του.

Ο CR7 τόνισε πως βλέπει τον εαυτό του να αγωνίζεται για ακόμα 2-3 χρόνια και κάποια στιγμή θέλει να αγοράσει μια ομάδα. Θυμίζουμε πως ο 38χρονος Κριστιάνο έχει συμβόλαιο 200 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως έως το καλοκαίρι του 2025.

«Θα ήθελα να παίξε για 2-3 χρόνια ακόμα. Στο μέλλον θα ήθελα να είμαι ιδιοκτήτης ενός συλλόγου, δεν το αποκλείω», ανέφερε ο Ρονάλντο, ο οποίος μίλησε και για το επίπεδο του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

