Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στον Σύνδεσμο Διαιτητών της Κύπρου στη Λευκωσία μετά από έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ερευνά την υπόθεση η κυπριακή αστυνομία.

Σε αναστάτωση βρίσκεται το κυπριακό ποδόσφαιρο μετά από έκρηξη στον Σύνδεσμο Διαιτητών στη Λευκωσία τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Όπως τα κυπριακά Μέσα, εξερράγη βόμβα στην είσοδο του κτιρίου γύρω στις δύο το πρωί, από την οποία προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.

Η αστυνομία της Κύπρου διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

A bomb exploded at the referees association offices at around 2am this morning.



Last night a general meeting for referees was held at the venue. pic.twitter.com/RdxVzIRjsE