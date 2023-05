Οι οπαδοί της Σέλτικ ετοίμασαν ένα τρομερό κορεό στην αναμέτρηση κόντρα στην Αμπερντίν, το οποίο κόσμησε το «Σέλτικ Παρκ».

Κάτι παραπάνω από 60.000 φίλοι της Σέλτικ δημιούργησαν μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Σέλτικ Παρκ». Αιτία η κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στη Σκωτία, για την εξαιρετική ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου, φτιάχνοντας ένα επιβλητικό κορεό που σκέπασε κάθε γωνιά του γηπέδου.

Στο κορεό απεικονίστηκαν οι δύο προπονητές «θρύλοι» της ομάδας από τη Γλασκώβη, Τζοκ Στέιν και Γουίλι Μάλεϊ, ενώ στην κεντρική κερκίδα υπήρχε το σύνθημα: «στηριχθείτε στους ώμους των γιγάντων».

🎶 We are Glasgow Celtic, the best in Scotland, the only team for me and you! 💚 pic.twitter.com/ln2AosfhrF