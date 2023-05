Η Μίλαν αντιμέτωπη με την... μοίρα και τη Γιούβε!

Η καθιερωμένη βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Μίλαν για Champions League

Μετά τη νέα τιμωρία της Γιουβέντους και την αφαίρεση των 10 βαθμών, η Μίλαν ανέβηκε στην 4η θέση και έχει τα πάντα στο χέρι της για την έξοδο στο Champions League. Η μοίρα τα έφερε έτσι, που μπορεί να τη σφραγίσει με νίκη επί των «μπιανκονέρι» στο Τορίνο. Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να για 3η φορά στην ιστορία στην ιστορία της να κάνει το απόλυτο των νικών στο ζευγάρι στην ίδια σεζόν στη Serie A μετά το 1990-91 και το 2009-10. Δεν έχει ηττηθεί, μάλιστα, από τη Γιουβέντους από τον Ιανουάριο του 2021 (1-3 στο San Siro). Από τότε, οι «ροσονέρι» τρέχουν αήττητο σερί 4 αγώνων, που είναι το κορυφαίο τους από το 1992. Στο 3.10 βρίσκουμε το διπλό.

3 - Juventus have conceded three goals in the first 47 minutes of a Serie A match for the first time since 27th November 2016 against Genoa. Tilt.#EmpoliJuve #EmpoliJuventus — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 22, 2023

Η Μίλαν, μάλιστα, έχει κρατήσει το μηδέν και στα 2 τελευταία ματς με τους «μπιανκονέρι» στο πρωτάθλημα και μόνο μία φορά στην ιστορία τους αυτό το σερί έφτασε στα 3, το 1989. Το under 2,5 προσφέρεται στο 1.70. Το έργο της ομάδας του Πιόλι, όμως, μόνο εύκολο δεν θα είναι, καθώς η Γιουβέντους χρειάζεται τη νίκη, για να παίξει στο Europa και όχι στο Conference League (αν δεν προκύψει κάποια τιμωρία από την UEFA) και με 42 βαθμούς στο 18 ματς στο Allianz Stadium είναι η κορυφαία ομάδα της κατηγορίας εντός έδρας (μαζί με τη Νάπολι). Την ίδια στιγμή, οι Rossoneri έχουν κερδίσει μόλις σε 1 από τις 9 προηγούμενες εξόδους τους, χάνοντας και στις 2 πιο πρόσφατες (3 σερί εκτός έδρας ήττες έχουν να κάνουν από τον Μάιο του 2015 με τον Πίπο Ιντζάγκι στον πάγκο). Ο άσος προσφέρεται στο 2.30.

Live Streaming στη Serie A*

Παραμονή και Ευρώπη στην Premier League

Η 4άδα μπορεί να έκλεισε οριστικά στην Premier League, όμως οι μάχες για την παραμονή (μόνο η Σαουθάμπτον έχει υποβιβαστεί) και το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο κόβουν την ανάσα.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για την Έβερτον, που με νίκη εξασφαλίζει την παραμονή. Έχει χάσει, όμως, και τα 3 τελευταία ματς με αντίπαλο την Μπόρνμουθ, ενώ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 4 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της συνολικά, με παθητικό 10 τερμάτων. Θα βάλει τέλος στα αρνητικά σερί; Στο 1.47 βρίσκουμε τον άσο.

99 - Yerry Mina’s equaliser (98:54) was the latest Premier League goal that Everton have scored on record (since 2006-07, when exact times are available), while the Toffees scored with their 19th and final shot of the match. Gasp. pic.twitter.com/D2IbRlr7kb — OptaJoe (@OptaJoe) May 20, 2023

Η καταστροφική σεζόν της Λέστερ μπορεί να ολοκληρωθεί με τον πρώτο υποβιβασμό μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Foxes θέλουν δική τους νίκη και μη νίκη της Έβερτον, προκειμένου να πανηγυρίσουν την παραμονή στο εντός έδρας ματς με τη Γουέστ Χαμ. Έχουν κερδίσει, όμως, μόλις 2 από τα 12 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους για την Premier League, χωρίς να κρατήσουν το μηδέν ούτε μία φορά σε αυτό το σερί. Και οι δύο νίκες της έχουν έρθει με g/g (4-1 την Τότεναμ, 2-1 τη Γουλβς). Θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο; Στο 1.95 προσφέρεται ο άσος, στο 3.40 ο άσος σε συνδυασμό με g/g. Κρατάμε και ότι ο Τζέιμι Βάρντι έχει πεύχει 7 γκολ σε 8 εμφανίσεις για την τελευταία αγωνιστική, επίδοση που είναι χειρότερη μόνο από του Χάρι Κέιν. Θα κάνει ξανά τη διαφορά για τη Λέστερ ο έμπειρος επιθετικός; Στο 2.70 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Βάρντι.

Premier League με κορυφαία priceboosts

Στη χειρότερη θέση βρίσκεται η Λιντς, η οποία έχει τη χειρότερη διαφορά τερμάτων σε σχέση με τους ανταγωνιστές της (-3 από την Έβερτον, -9 από τη Λέστερ) και θα πρέπει να κερδίσει η ίδια, να μην κερδίσει καμία από τις άλλες δύο και στην πιθανή ισοβαθμία με την Έβερτον και έχει καλύψει και αυτή τη διαφορά στα γκολ… Υποδέχεται, μάλιστα, την Τότεναμ, που θέλει τη νίκη, προκειμένου να είναι εκείνη που θα κατακτήσει την 7η θέση και θα παίξει στην Ευρώπη και την επόμενη σεζόν.

25 - No side has lost more points from leading positions in the Premier League this season than Leeds (25, level with Nottingham Forest). Indeed, the Whites have won just two of the last nine league matches in which they have opened the scoring (D4 L3). Brink. pic.twitter.com/u5mM8OTTX2 — OptaJoe (@OptaJoe) May 21, 2023

Η Λιντς, λοιπόν, έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 10 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο τους Spurs στην Premier League (3-1 τον Μάιο του 2021). Βρίσκει, όμως, ελπίδα από το γεγονός ότι έχασε το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στην κορυφαία κατηγορία μόλις 1 φορά στις 15 πιο πρόσφατες περιπτώσεις (0-1 από την Τσέλσι το 2004). Θα συνεχίσουν το σερί τους οι γηπεδούχοι ή οι φιλοξενούμενοι θα χαμογελάσουν στο τέλος; Στο 2.70 προσφέρεται ο άσος, στο 2.37 το διπλό, ενώ το over 3,5, μιας και οι γηπεδούχοι ψάχνουν καλή διαφορά τερμάτων, στο 2.25.

Ένας από τους παίκτες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα είναι, φυσικά, ο Χάρι Κέιν. Ο επιθετικός της Τότεναμ έχει βρει δίχτυα στο τελευταίο ματς της σεζόν και τα 5 προηγούμενα χρόνια, ενώ συνολικά έχει πετύχει τα περισσότερα τέρματα (9) στην ιστορία της κατηγορίας την 38η αγωνιστική. Επίσης, έχει σκοράρει σε 25 ματς για την Τότεναμ φέτος και χρειάζεται άλλο ένα, για να ισοφαρίσει την επίδοση του Άντι Κόουλ με 26 παιχνίδια το 1993-94. Θα τα καταφέρει; Σε απόδοση 1.80 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Κέιν.

7 - Today was the seventh time in the Premier League this season that Harry Kane has ended on the losing side in a game he scored in; only Jamie Vardy in 2017-18 (9) has ever scored in more games for the losing side in a single campaign. Vain. pic.twitter.com/tU7iRSnuye — OptaJoe (@OptaJoe) May 20, 2023

Η αντίπαλος της Τότεναμ για την 7η θέση είναι η, αναγεννημένη με τον Έμερι στον πάγκο, Άστον Βίλα, που υποδέχεται την Μπράιτον στο φινάλε και με νίκη θα είναι εκείνη που θα παίξει στο Conference League. Οι Villagers έχουν κερδίσει και τα 3 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους στο ζευγάρι και ποτέ αυτό το σερί δεν έφτασε στις 4. Επίσης, οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 6 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα με συνολικά τέρματα 12-1. Η τελευταία φορά, που σημείωσαν 7 διαδοχικές νίκες στο γήπεδό της ήταν το 1993! Σε απόδοση 2.00 προσφέρεται ο άσος.

Οι φιλοξενούμενοι, άλλωστε, έχουν ήδη εξασφαλίσει μία θέση στην Ευρώπη, θα παίξουν χαλαρά και κρατάμε ότι στα 18 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα δεν κατάφεραν να σκοράρει μόλις 1 φορά. Έχουν βρει δίχτυα, μάλιστα, και στις 13 τελευταίες τους εξόδους, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία τους στην Premier League. Στο 3.20 προσφέρεται η επιλογή για τον άσο σε συνδυασμό με g/g.

Ενισχυμένο παρολί στην Premier League

Στην Bundesliga κρίνονται τα… πάντα!

Στην πιο συναρπαστική Bundesliga όλων των εποχών κρίνονται απλά τα πάντα! Αρχής γενομένης από το πρωτάθλημα, με την Ντόρμτουντ να βρίσκεται στην κορυφή στο +2 από την Μπάγερν και να έχει τα πάντα στα χέρια της. Με νίκη επί της Μάιντς εντός έδρας στέφεται πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά το 2012, έχοντας ήδη γίνει η πρώτη ομάδα μετά τη Στουτγκάρδη το 2007, που ανεβαίνει στην 1η θέση μία αγωνιστική πριν το φινάλε.

5 – In this Bundesliga season, there have been five changes at the top of the table after matchday 24 – more than in any other BL season with 34 matchdays. Change. pic.twitter.com/dAZw8GIDP8 — OptaFranz (@OptaFranz) May 24, 2023

Στην ιστορία του πρωταθλήματος, μόλις 5 ομάδες δεν κατέκτησαν τον τίτλο, όντας στην κορυφή σε αυτό το σημείο: οι Μπάγερν (1971), Βέρντερ (1986, 1995), Άιντραχτ (1992) και Λεβερκούζεν (2000). Οι Βεστφαλοί έχουν εντυπωσιάσει φέτος με τις εντός έδρας επιδόσεις τους, έχοντας κερδίσει 14 φορές, έχοντας μαζέψει 43 βαθμούς και έχοντας σκοράρει 53 γκολ. Όλες αυτές οι επιδόσεις είναι οι καλύτερες στην κατηγορία. Μία ακόμα νίκη τώρα και θα σπάσει δύο ρεκόρ συλλόγου, εκείνο για τις νίκες και εκείνο για τους βαθμούς. Θα είναι, μάλιστα, 12η διαδοχική εντός έδρας, που θα αποτελεί ισοφάριση του ρεκόρ της από το 1994, ενώ είναι δύο γκολ μακριά από το να σπάσει και αυτό το ρεκόρ (είχε πετύχει 54 το 1963-64). Στο 1.73 προσφέρεται η επιλογή του άσου σε συνδυασμό με over 3,5.

Η Μπάγερν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και θέλει μόνο νίκη στην Κολωνία, την οποία έχει κερδίσει εκτός έδρας και στις 8 προηγούμενες περιπτώσεις, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Οι Βαυαροί πηγαίνουν στο φινάλε της σεζόν για πρώτη φορά από το 2012 χωρίς να βρίσκονται στην κορυφή και ξέρουν ότι καμία ομάδα τα 22 τελευταία χρόνια δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα από παρόμοια θέση. Βέβαια, παραμένουν οι τελευταίοι που το έκαναν το 2000, προσπερνώντας τη Λεβερκούζεν… Στο 1.33 βρίσκουμε το διπλό.

47 - When only considering half-time results, Bayern Munich lead the league with 81 points in the 2022-23 season. However, when exclusively factoring in their second half performances, FCB lie just ninth in the Bundesliga with 47 points. Tea Break. pic.twitter.com/bEufXUiIKx — OptaFranz (@OptaFranz) May 22, 2023

Μεγάλη μάχη δίνεται και για την τελευταία θέση που οδηγεί στο Champions League, την οποία διεκδικούν Ουνιόν και Φράιμπουργκ. Η πρώτη έχει το προβάδισμα στη διαφορά τερμάτων (+4 σε σχέση με τη δεύτερη) και υποδέχεται τη Βέρντερ, που κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή. Η Ουνιόν, λοιπόν, μετράει 4 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι, ενώ στις 3 σεζόν της στην Bundesliga έχει φτάσει πάντα στη νίκη την τελευταία αγωνιστική. Μόνο η Άουγκσμπουργκ κέρδισε τα 4 πρώτα της παιχνίδια για την 34η αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, δεν έχουν χάσει κανένα από τα 22 προηγούμενα ματς στο γήπεδό της και αν δεν ηττηθούν ούτε τώρα θα έχουν βγάλει όλη τη σεζόν χωρίς ήττα. Στο 1.43 βρίσκουμε τον άσο.

Η Φράιμπουργκ έχει πιο δύσκολο έργο θεωρητικά, καθώς ταξιδεύει στη Φρανκφούρτη. Θέλει μόνο νίκη και παράλληλα να καλύψει το χάντικαπ στα τέρματα. Μόνο μία ομάδα έχει καταφέρει τα 11 τελευταία χρόνια να περάσει στο φινάλε στην 4η θέση (η Λεβερκούζεν το 2019 προσπέρασε την Γκλάντμπαχ), ενώ η ομάδα του Στράιχ δεν τα πηγαίνει καλά στο τελευταίο εκτός έδρας ματς της σεζόν, με μόλις 1 νίκη στις 15 προηγούμενες περιπτώσεις (2-1 την Γκρόιτερ Φιρτ το 2013), έχοντας χάσει και 8 τελευταία, ανάμεσα στα οποία είναι και το 3-1 από την Άιντραχτ πριν 2 χρόνια. Στο 2.75 βρίσκουμε το διπλό και στο 2.35 τον άσο.

34 - Freiburgs Nils Petersen erzielte sein 34. Jokertor in der Bundesliga und baute damit seinen Rekord als erfolgreichster Einwechselspieler der Ligahistorie weiter aus. Verewigt. #SCFWOB pic.twitter.com/zSGVcPhWew — OptaFranz (@OptaFranz) May 19, 2023

Συγκλονιστική θα είναι και η μάχη στην ουρά, καθώς μόνο η Χέρτα έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά. Στην πιο δύσκολη θέση είναι η Σάλκε, καθώς δεν της φτάνει μόνο δική της νίκη. Οι «βασιλικοί μπλε» έκαναν τρομερή προσπάθεια στο 2023, αλλά κινδυνεύουν με τον 5ο υποβιβασμό στην ιστορία τους και τον 2ο, έχοντας μόλις επιστρέψει στην Bundesliga. Τώρα, έχουν πολύ δύσκολη έξοδο στη Λειψία, η οποία πάντως είναι βαθμολογικά αδιάφορη. Θα κάνουν οι φιλοξενούμενοι την έκπληξη, βρίσκοντας ελπίδα; Σε απόδοση 4.33 βρίσκουμε το διπλό.

Στη θέση των μπαράζ βρίσκεται η Μπόχουμ, που υποδέχεται τη Λεβερκούζεν, η οποία θέλει να παραμείνει στην 6η θέση (τώρα είναι στο +1 από τη Βόλφσμπουργκ) και μόνο αδιάφορη δεν είναι. Οι γηπεδούχοι, λοιπόν, δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 4 προηγούμενα παιχνίδια τους για την τελευταία αγωνιστική, σερί που είναι χειρότερο μόνο από εκείνο της Χέρτα ανάμεσα στις ομάδες που συμμετέχουν φέτος στην κατηγορία, τη στιγμή που η Λεβερκούζεν έχει κερδίσει τα 10 από τα 12 τελευταία δικά της ματς αντίστοιχα. Στο 2.05 βρίσκουμε το διπλό, στο 1.73 τη διπλή ευκαιρία 1Χ.

Στη μάχη της παραμονής έχει μπλέξει και η Άουγκσμπουργκ, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την αδιάφορη Γκλάντμπαχ. Οι Βαυαροί έχουν κερδίσει τα 3 από τα 4 προηγούμενα παιχνίδια τους στο ζευγάρι για την Bundesliga και ψάχνουν τη νίκη, που θα τους σώσει και θα τους επιτρέψει να κερδίσουν δύο φορές τους αντιπάλους τους στην ίδια σεζόν για πρώτη φορά μετά το 2014-15. Σε απόδοση 2.95 προσφέρεται το διπλό.

3 - Chris Führich (one goal, two assists) became the first VfB Stuttgart player since Cacau in March 2008 against Werder Bremen to be directly involved in three goals in a Bundesliga match as a substitute. Gamechanger. #M05VfB pic.twitter.com/KjwddqGIZG — OptaFranz (@OptaFranz) May 21, 2023

Τέλος, η Στουτγκάρδη κατάφερε να βρει από την τελευταία 3άδα και υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ, που ουσιαστικά έχει σωθεί ό,τι και να γίνει χάρη στη… χαώδη διαφορά τερμάτων, που έχει σε σχέση με την Μπόχουμ (24 τέρματα). Οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από 5 τελευταία ματς στο ζευγάρι στο γήπεδό τους, παίρνοντας τους 13 από τους διαθέσιμους 15 βαθμούς. Για να τα καταφέρει, όμως, και να φτάσει στη νίκη, που σημαίνει και σωτηρία, θα πρέπει για πρώτη φορά στη σεζόν να πετύχει διαδοχικές νίκες. Θα τα καταφέρει; Στο 1.57 ο άσος.

Bundesliga σε ζωντανή μετάδοση*

Μεγάλο ματς στο Wembley

Το τελευταίο εισιτήριο για την άνοδο στην Premier League διεκδικούν Λούτον και Κόβεντρι στον τελικό των play offs της Championship. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι επέστρεψαν από τη National League μόλις το 2014 και η απίστευτη πορεία τους μπορεί να τους φέρει στην κορυφαία κατηγορία μέσα σε μόλις 9 χρόνια, κάτι που έχει πετύχει μόνο η Γουίμπλεντον στο παρελθόν το 1986! Στο 2.45 το διπλό.

Θα είναι η πρώτη παρουσία της σε τελικό και θα αντιμετωπίσει την Κόβεντρι, που δεν έχει χάσει ποτέ σε 5 περιπτώσεις, κερδίζοντας τον τελευταίο κόντρα στην Exeter το 2018 για την άνοδο στη League One. Η ομάδα που τερμάτισε 3η, μάλιστα, στην κανονική διάρκεια (φέτος η Λούτον) δεν κατάφερε να κερδίσει την άνοδο στις 5 από τις 8 προηγούμενες περιπτώσεις. Στο 3.10 βρίσκουμε τον άσο.

Στην ουρά το μεγάλο ενδιαφέρον

Στη LaLiga η πιο συναρπαστική μάχη είναι εκείνη που γίνεται για την αποφυγή του υποβιβασμού, καθώς πολλές ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά στην επικίνδυνη ζώνη. Σε ένα από τα πιο σημαντικά από αυτά, η Βαλένθια υποδέχεται την Εσπανιόλ, από την οποία έχει ηττηθεί μόλις 1 φορά στα 13 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας (1-2 τον Δεκέμβριο του 2021). Οι γηπεδούχοι έχουν βελτιωθεί σημαντικά, έχουν χάσει μόλις 2 από τα 7 πιο πρόσφατα τους ματς στο πρωτάθλημα, σημειώνοντας όσες νίκες είχαν στις 23 προηγούμενες αγωνιστικές και υποδέχονται μία ομάδα, που ναι μεν προέρχεται από εκτός έδρας νίκη, όμως έχει να πετύχει διαδοχικά διπλά από τον Μάιο του 2018. Σε απόδοση 2.15 ο άσος.

6 - Paulo Pezzolano is the sixth Real Valladolid manager to win in his first LaLiga game against Barcelona, the first since Sergio Krešić in November 1997 (2-1). Hope. pic.twitter.com/BuLMkjhgqf — OptaJose (@OptaJose) May 23, 2023

Στα άλλα σημαντικά ματς της Κυριακής, η Αλμαρία φιλοξενεί τη Βαγιαδολίδ, από την οποία δεν έχασε σε κανένα από τα 4 προηγούμενα παιχνίδια τους εντός έδρας, με τον άσο να προσφέρεται στο 2.25. Κάντιθ και Θέλτα έχουν μείνουν στην ισοπαλία και στα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στη LaLiga, αποτέλεσμα που θα τις κρατήσει «ζωντανές» ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής. Σε απόδοση 3.20 βρίσκουμε τώρα την ισοπαλία.

* Η Παρί ετοιμάζεται να στεφθεί πρωταθλήτρια, αν φύγει με νίκη από το Στρασβούργο, χωρίς να τη νοιάζουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Οι Παριζιάνοι έχουν ηττηθεί μόλις 2 φορές από τις 30 προηγούμενες στη Ligue 1 στο ζευγάρι. Θα πάρουν αυτό που θέλουν; Σε απόδοση 1.65 προσφέρεται το διπλό.

* Ο τίτλος κρίνεται στο Βέλγιο, όπου Άντβερπ και Σεν Ζιλουάζ ισοβαθμούν στην κορυφή στο πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Οι γηπεδούχοι θα κατακτήσουν τον τίτλο για πρώτη φορά μετά το 1957 αν κερδίσουν, με το διάστημα των 66 ετών να είναι και το μεγαλύτερο στην ιστορία. Για να τα καταφέρουν θα πρέπει να κάνουν νέο ρεκόρ εντός έδρας νικών σε μία σεζόν με 16 (15 είχαν πετύχει και το 1974-75) και να κερδίσουν τους αντιπάλους τους σε διαδοχικές αναμετρήσεις στο γήπεδό τους για πρώτη φορά μετά το 1962. Θα το πετύχουν; Στο 2.15 ο άσος.

* Η Τσέλσι έχει υποστεί μόλις 1 ήττα από τη Νιούκαστλ στα 27 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο Stamford Bridge για την Premier League (0-2 τον Μάιο του 2012). Σε καμία από τις 12 τελευταία περιπτώσεις, μάλιστα, που οι «μπλε» ολοκλήρωσαν τη σεζόν εντός έδρας δεν έχουν ηττηθεί. Στο 2.80 προσφέρεται ο άσος.

* Στην Ολλανδία η μάχη για τη 2η θέση θα κριθεί στο νήμα ανάμεσα σε Αϊντχόφεν και Άγιαξ, που κινδυνεύει μέχρι και τερματίσει 4ος, για να βρεθεί στο Conference League! Ο «Αίαντας» αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τβέντε, την οποία έχει κερδίσει μόλις σε 8 από τις 12 προηγούμενες επισκέψεις τους εκεί. Θα καταφέρει να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί, κερδίζοντας επιτέλους φέτος κάποιο μεγάλο ματς (δεν κέρδισε κανένα απέναντι σε Άλκμααρ, Φέγενορντ, Τβέντε και Αϊντχόφεν, κάτι που για τελευταία φορά συνέβη το 1963); Στο 1.77 βρίσκουμε το διπλό. Την ίδια στιγμή η Αϊντχόφεν έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Άλμααρ, σε ένα γήπεδο πάντως που έχει πετύχει 3+ γκολ στις 5 από τις 7 προηγούμενες επισκέψεις της. Σε απόδοση 2.10 προσφέρεται το over 3,5.

* Η Ατλέτικο δεν έχει χάσει κανένα από τα 6 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο τη Σοσιεδάδ για το πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που σημείωσε μεγαλύτερο σερί στο ζευγάρι ήταν το 1987. Θα συνεχίσουν οι γηπεδούχοι την εξαιρετική παράδοση; Στο 2.00 ο άσος.

* Η Ρεάλ έχει χάσει και τα 3 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στη LaLiga, σερί που είναι το χειρότερο από τον Οκτώβριο του 2018. Τώρα, έρχεται η έξοδος στη Σεβίλλη. Θα φτάσουν οι «μερένγκες» τις 4 διαδοχικές ήττες μακριά από την έδρα τους, κάτι που έχει να συμβεί από τον Φεβρουάριο του 1992; Στο 2.90 προσφέρεται ο άσος.

* Η Λίβερπουλ έχει κερδίσει τα 10 από τα 11 τελευταία της ματς κόντρα στη Σαουθάμπτον για το πρωτάθλημα (εξαίρεση το 0-1 τον Ιανουάριο του 2021), ενώ η ομάδα που τερμάτισε στην τελευταία θέση κέρδισε μόλις 1 από τα 20 παιχνίδια στο φινάλε της σεζόν. Στο 1.40 βρίσκουμε το διπλό.

* Κανένα από τα 14 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Φούλαμ δεν έχει χάσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την Premier League. Θα κλείσουν με νίκη τη σεζόν οι γηπεδούχοι; Στο 1.51 ο άσος.

* Η Βερόνα έχει κερδίσει τα 4 από τα 5 προηγούμενα εντός έδρας ματς με την Έμπολι για το πρωτάθλημα. Θα συνεχίσει το καλό σερί στη μάχη της παραμονής; Στο 1.70 βρίσκουμε τον άσο.

* Η Άρεναλ έχει κερδίσει το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν και τα 11 προηγούμενα χρόνια, ενώ δεν έχει χάσει κανένα από τα 17 τελευταία (μετά το 1-2 από την Μπέρμιγχαμ το 2005). Εντός έδρας, μάλιστα, τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα, καθώς οι «κανονιέρηδες» μετράνε 13 διαδοχικές νίκες (τελευταία ήττα το 1-3 από την Τότεναμ το 1993). Θα συνεχίσουν την εντυπωσιακή παράδοση και κόντρα στη Γουλβς; Στο 1.37 ο άσος.

* Το αήττητο εντός έδρας σερί της Λιλ στη Ligue 1 έχει φτάσει στα 15 παιχνίδια και είναι το κορυφαίο στην κατηγορία αυτή τη στιγμή. Θα το διευρύνει με αντίπαλο τη Ναντ; Στο 1.44 ο άσος.

* Η Ρεν έχει κερδίσει μόλις 2 από τα 15 τελευταία ματς με αντίπαλο τη Μονακό στο πρωτάθλημα. Θα πάρει και αυτή τη φορά θετικό αποτέλεσμα η Μονακό στη μάχη για την έξοδο στην Ευρώπη; Σε απόδοση 1.73 η διπλή ευκαιρία Χ2.

* Η Λυών προσπαθεί να κάνει τη μεγάλη αντεπίθεση Ευρώπη και θα αντιμετωπίσει τη Ρεμς τώρα, από την οποία δεν έχει ηττηθεί σε διαδοχικά παιχνίδι από το 1961. Οι «λιονέ», μάλιστα, έχουν πετύχει 8 γκολ στα 2 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια τους. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.60 προσφέρεται ο άσος.

