Ο προπονητής της ομάδας νέων της Ατλέτικο, Φερνάντο Τόρες, όπως και προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Αλβάρο Αρμπελόα, έχασαν την ψυχραιμία τους στο Βαλντεμπέμπας στο ντέρμπι των μικρών.

Ο προπονητής της Juvenil División de Honor της Κ19 δηλαδή της Ατλέτικο Μαδρίτης Φερνάντο Τόρες αποβλήθηκε μετά την παράταση στον επαναληπτικό προημιτελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών με τη Ρεάλ Μαδρίτης, επειδή διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή και έσπρωξε τον αντίπαλο προπονητή, Αλβάρο Αρμπελόα.Οι οπαδοί των «μερένγκες» τον εξύβρισαν καθώς ο άλλοτε επιθετικός των «ροχιμπλάνκος» αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο κι εκείνος φαίνεται να τους απάντησε. Πιο συγκεκριμένα ο El Niño κάλεσε έναν οπαδό να... παίξουν ξύλο εκτός γηπέδου αποκαλώντας τον "κλόουν".

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🚨| Fernando Torres to the Real Madrid fans insulting him after getting sent off: “I'm going up there now, clown.” 😳 pic.twitter.com/mSbITvK8p3