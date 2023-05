Το δικαστήριο της Βαρκελώνης μετά και την πέμπτη εκδοχή του Ντάνι Άλβες για την υπόθεση του βιασμού της 23χρονης αποφάσισε να απορρίψει το νέο αίτημα της αποφυλάκισης του Βραζιλιάνου με εγγύηση.

Ο Ντάνι Άλβες μετά από δικό του αίτημα κατέθεσε για πέμπτη φορά ενώπιον του δικαστή του δικαστηρίου της Βαρκελώνης και επιβεβαίωσε πως είχε ερωτική επαφή με την 23χρονη που τον κατηγορεί για βιασμό, όμως ήταν ξεκάθαρα με τη δική της συναίνεση. Ο Βραζιλιάνος σταρ ζήτησε για ακόμα μια φορά την αποφυλάκιση του αντί χρηματικής εγγύησης, όμως το αίτημα του απορρίφθηκε.

#BREAKING Barcelona judge keeps Dani Alves in preventive detention for alleged sexual assault



Former FC Barcelona footballer remains in prison after request for release is refused



https://t.co/kMkVqAVEud