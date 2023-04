Τουλάχιστον ασυνήθιστος ο λόγος για τον οποίο ο ημιτελικός Κυπέλλου Βουλγαρίας ανάμεσα σε Λοκομοτίβ Σόφιας και ΤΣΣΚΑ 1948 διακόπηκε προσωρινά.

Φοβερό σκηνικό στη Βουλγαρία! Οι φίλοι της Λοκομοτίβ Σόφιας προσπάθησαν να φτιάξουν μια όμορφη ατμόσφαιρα για τον ημιτελικό Κυπέλλου απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1984 όμως εν τέλει αυτό που κατάφεραν ήταν να... παρεμποδίσουν το έργο του VAR. Κι αυτό διότι ένα ιδιαίτερα μεγάλο πανό ενός σκίουρου με τα χρώματα της ομάδας τους βρέθηκε ακριβώς μπροστά στη γωνία μιας εκ των σχετικών καμερών, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να διακόπτεται προσωρινά μέχρι το πανό να κατέβει.

🐿️⛔️🎥 BRILLIANT STORY: The Bulgarian Cup semi between Lokomotiv Sofia and CSKA 1948 got stopped for 2 mins because a banner displaying a squirrel in a Loko shirt blocked the visibility of the VAR camera at the stadium and the ref stopped the game until the banner was removed 😃 pic.twitter.com/nrVyHNvaHK