Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο που δείχνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πιάνει τα γεννητικά του όργανα, τη στιγμή που οι οπαδοί της Αλ Χιλάλ τον πίκαραν φωνάζοντας το όνομα του Λιονέλ Μέσι!

Από γκέλα σε γκέλα η Αλ Νασρ, από ξέσπασμα σε ξέσπασμα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν πέρασαν δύο εβδομάδες από το ματς κόντρα στην Αλ Φαϊχά (0-0) όταν και αποχώρησε έξαλλος για τα αποδυτήρια έχοντας τσακωθεί με αντιπάλους κι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πρωταγωνίστησε για ακόμα μια φορά με τις αντιδράσεις του μετά το τελευταίο σφύριγμα, αυτή τη φορά μετά την ήττα από την Αλ Χιλάλ με 2-0.

Για δεύτερο σερί ματς ο CR7 δεν βρήκε δίχτυα και η ομάδα του έχασε νέο έδαφος στη μάχη του τίτλου, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να ρίχνουν λάδι στις «πληγές» του στο φινάλε και να τον πικάρουν φωνάζοντας το όνομα του Λιονέλ Μέσι! Και η απάντηση του 38χρονου σούπερ σταρ όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, ήταν να πιάσει επιδεικτικά τα γεννητικά του όργανα καθώς όδευε για τα αποδυτήρια!

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮



📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ