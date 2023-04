O Έλληνας σέντερ φορ Δημήτρης Διαμαντάκος σκόραρε για ακόμα μια φορά με τη φανέλα της Κεράλα Μπλάστερς και έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας για την ομάδα του

Ακόμα ένα γκολ για τον Δημήτρη Διαμαντάκο. Ο Έλληνας επιθετικός με κεφαλιά στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης με την Μπενγκαλούρου, ισοφάρισε σε 1-1 και έσωσε τον βαθμό για την ομάδα του στο Χίροου Super Cup της Ινδίας.

O 30χρονος επιθετικός έφτασε τα 12 γκολ σε 24 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν.

Some pingball in the box before Diamantakos rose highest to head in the equaliser for @KeralaBlasters #BFCKBFC ⚔️ #HeroSuperCup 🏆 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/GApjpEHUBa