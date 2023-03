Αποθέωση στο αεροδρόμιο για Διαμαντάκο, Γιάννου και την αποστολή της Κεράλα Μπλάστερς (vid)

Η Κεράλα Μπλάστερς των Διαμαντάκου, Γιάννου έφυγε από το γήπεδο διαμαρτυρόμενη για τη διαιτησία του αγώνα της με την Μπενγκαλούρου και οι φίλοι της επιφύλαξαν υποδοχή «ηρώων» στην αποστολή της.

Ανω-κάτω έγινε το πρωτάθλημα της Ινδίας, μετά την απόφαση της Κεράλα Μπλάστερς των Διαμαντάκου, Γιάννου να αποχωρήσει από το χθεσινό της παιχνίδι με την Μπενγκαλούρου, διαμαρτυρόμενη για την απόφαση του ρέφερι να καταλογίσει το γκολ που δέχθηκε στην παράταση.



#sunilchhetri Such an act of Shame. Never expected from you. #KBFC #indianfootball pic.twitter.com/2tN9xSys7b