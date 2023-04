Ο Χρήστος Τζόλης με σουτ που έκανε στην προθέρμανση της Νόριτς... σημάδεψε φίλαθλο που ήταν στις εξέδρες και του έδωσε φανέλα για ν’ απολογηθεί.

Ο Χρήστος Τζόλης είχε μια... άτυχη στιγμή στην προθέρμανση πριν τον αγώνα της Νόριτς με την Ρόδεραμ. Ο διεθνής επιθετικός έπιασε ένα δυνατό αλλά αρκετά άστοχο σουτ και πέτυχε στο πρόσωπο έναν οπαδό της ομάδας του που ήταν στις εξέδρες.

Ο νεαρός ανέβηκε άμεσα στη θύρα που ήταν ο φίλαθλος που χτύπησε, του ζήτησε συγγνώμη και του έδωσε μια φανέλα των Καναρινιών. Οι οπαδοί της Νόριτς χειροκρότησαν τον Τζόλη για την «ιπποτική» του κίνηση.

Tzolis hit a fan in the warm up with a shot, then asked to come into the stand and give them a shirt to apologise. Good gesture #NCFC 💛💚 pic.twitter.com/kGQEkhogNo