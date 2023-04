Ο Ματεράτσι αποκάλυψε τι πραγματικά είπε στον Ζιντάν πριν την περιβόητη κουτουλιά (vid)

Ο Μάρκο Ματεράτσι επιστρέφει σε συνέντευξή του σε εκείνον τον μυθικό καυγά του με τον Ζινεντίν Ζιντάν κατά τη διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ του 2006 και επιβεβαιώνει ξανά ότι έκανε προσβλητικά σχόλια στον Γάλλο άσο

Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στις 7 Απριλίου στο κανάλι IFTV στο YouTube, ο Μάρκο Ματεράτσι μιλά ξανά για τα προσβλητικά του σχόλια που ώθησαν τον Ζινεντίν Ζιντάν να τον χτυπήσει με το κεφάλι στο στήθος στη μέση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006.

Ο πρώην Ιταλός αμυντικός είπε αρχικά: «Ζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι; Ξέρεις το ΝΒΑ, το trash-talking... Το trash-talking μου, αυτό δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με το πραγματικό trash-talking».

Στη συνέχεια αφηγείται ξεκάθαρα τι συνέβη στο 107ο λεπτό του τελικού: «Μου πρόσφερε τη φανέλα του. Είπα: "Όχι, προτιμώ την αδερφή σου».

Ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής, που είχε ήδη αποκαλύψει στο παρελθόν όσα είχε πει στον αρχηγός των Μπλε, στη συνέχεια λέει ότι δεν ένιωσε «τίποτα» την ώρα της κουτουλιάς, αν και οι εικόνες της εποχής τον δείχνουν να κάνει πως πινάει. Δεν το περίμενα, ήταν τρελό», προσθέτει.

Θυμίζουμε ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν είχε δεχθεί απευθείας κόκκινη κάρτα λίγα λεπτά μετά από αυτή την αντίδρασή του.

