Σύμφωνα με δημοσίευμα του Hull Live, ο Τούρκος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Χαλ, Ατζούν Ιλιτζαλί, είναι κοντά στο να αγοράσει και την ιρλανδική ομάδα, Σέλμπουρν.

Η αγάπη του Ατζούν Ιλιτζαλί για το ποδόσφαιρο είναι γνωστή και τον Ιανουάριο του 2022 ενεπλάκη και επιχειρηματικά στον χώρο, όταν απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Χαλ, στην οποία αγωνίζεται ο Δημήτρης Πέλκας. Μετά από 14 μήνες από την αγορά του κλαμπ της Championship ο Τούρκος παραγωγός είναι κοντά στην αγορά ακόμα μιας ομάδας.

Όπως αναφερει δημοσίευμα του Hull Live, ο «Mr. Survivor», κλείνει μέσα στις επόμενες μέρες deal για την εξαγορά της Σέλμπουρν, η οποία βρίσκεται στην 5η θέση του πρωταθλήματος της Ιρλανδίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Ατζούν σκοπεύει να στέλνει νεαρούς παίκτες στη νέα του ομάδα για να «ψηθούν», ενώ οι άνθρωποι του θα έχουν τα μάτια τους για «λαυράκια» από την Ιρλανδία.

