Ο διεθνής Β.Ιρλανδός Τζέιμς ΜακΚλίν αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό σε ηλικία 33 ετών, αφού παρατήρησε παρόμοια χαρακτηριστικά στην κόρη του, η οποία έχει επίσης αυτή την αναπτυξιακή διαταραχή.

Ο 33χρονος παίκτης της Β. Ιρλανδίας και της Γούιγκαν, Τζέιμς ΜακΚλίν με μια ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη (28/03) κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε από την αναπτυξιακή διαταραχή. Όπως είπε υποβλήθηκε σε αξιολόγηση διαταραχής του αυτιστικού φάσματος αφού αναγνώρισε χαρακτηριστικά που μοιραζόταν με την κόρη του που είχε ήδη διαγνωστεί.

«Εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό.

Όπως όλοι γνωρίζετε, η κόρη μου Γουίλοου - Άιβι είναι αυτιστική. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια άλλαξαν τη ζωή μου με τον πιο εκπληκτικό τρόπο, αλλά και πολύ δύσκολο κατά καιρούς ως μπαμπάς της, βλέποντάς την να ξεπερνάει τόσα εμπόδια στη ζωή της και να μαθαίνει πώς να διαχειρίζεται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά.

Όσο περισσότερα μαθαίναμε με την Έριν (σ.σ. σύζυγός του) για τον αυτισμό, τόσο περισσότερο αρχίσαμε να αναγνωρίζουμε ότι μοιάζω πολύ με τη Γουίλοου με περισσότερους τρόπους απ' ό,τι νομίζαμε. Βλέπω τόσα πολλά μικρά χαρακτηριστικά σε εκείνη που βλέπω και στον εαυτό μου, οπότε αποφάσισα να πάω και να κάνω μια αξιολόγηση ASD.

Ήταν ένα μικρό ταξίδι και τώρα που έχω τη διάγνωση νιώθω ότι ήρθε η ώρα να τη μοιραστώ, ειδικά αυτή την εβδομάδα. Σκέφτηκα για λίγο να το μοιραστώ δημόσια, καθώς το έκανα για την Γούιλοου - Άιβι για να της δώσω να καταλάβει ότι καταλαβαίνω και ότι το να είναι αυτιστική δεν θα την εμποδίσει και δεν πρέπει ποτέ να την εμποδίσει να πετύχει τους στόχους και τα όνειρά της. Το κορίτσι του μπαμπά».

James McClean has revealed on Instagram that he has autism



His daughter, Willow, is also autistic and James decided to share the news of his diagnosis during Autism Awareness Week so that his daughter never feels her autism could hold her back



Heartwarming 💚 pic.twitter.com/9W8D2d1Y2W