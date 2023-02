Όλα τα καλά έχουν ένα τέλος και στην περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο το 2022 αποδείχθηκε το τέλος του σερί που είχε χτίσει στην παρουσία του στην καλύτερη ενδεκάδα των The Best FIFA Football Awards.

Χωρίς το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια ανακοινώθηκε η καλύτερη ενδεκάδα της FIFA για το 2022.

Στην απονομή των The Best FIFA Football Awards που διεξήχθη το βράδυ της Δευτέρας (27/2), εκτός από τα ατομικά βραβεία δόθηκε και ένας συνολικός τίτλος όπως κάθε χρόνο στην κορυφαία ενδεκάδα του πλανήτη. Και για πρώτη φορά μετά από το 2006, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν συμπεριλήφθηκε στην ομάδα, αφήνοντας έτσι μόνο πρώτο τον Λιονέλ Μέσι με τις περισσότερες παρουσίες (16 αντί 15).

Με σύστημα 3-3-4, το καρέ των επιθετικών απάρτισαν οι Μέσι, Μπενζεμά, Χάαλαντ και Μπαπέ.

Was Cristiano Ronaldo named in the FIFPro World 11?



2007 - Yes

2008 - Yes

2009 - Yes

2010 - Yes

2011 - Yes

2012 - Yes

2013 - Yes

2014 - Yes

2015 - Yes

2016 - Yes

2017 - Yes

2018 - Yes

2019 - Yes

2020 - Yes

2021 - Yes

2022 - No



The streak is over. #TheBest