Οι «Times» έφεραν στο φως τον τρόπο κατανομής των 12 ευρωπαϊκών εισιτηρίων για το νέο format του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το οποίο θα εφαρμοστεί από το 2025.

To Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Από το τουρνουά που θα γίνει το καλοκαίρι (Ιούνιος - Ιούλιος) του 2025 στις ΗΠΑ θα συμμετάσχουν πλέον 32 ομάδες. Η FIFA έκανε γνωστή την κατανομή των 32 θέσεων για το νέο format της διοργάνωσης, όπως υπάρχει ερωτηματικό στα κριτήρια κατανομής του.

Οι «Times» με δημοσίευμα τους έδωσαν τις απαντήσεις τους στο πως θα κατανεμηθούν οι 12 ευρωπαϊκές θέσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οκτώ θέσεις θα δοθούν με βάση την κατάταξη των ομάδων της UEFA και οι άλλες τέσσερις θα πάνε στους νικητές του Champions League των τελευταίων σεζόν πριν από την πρώτη διοργάνωση των 32 ομάδων (2022, 2023, 2024 και 2025).

Fifa is planning to use rankings calculated by recent performances in the Champions League to select the majority of the 12 European clubs for its expanded 32-team Club World Cup competition in 2025 https://t.co/QUbgzCTah7