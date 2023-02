Νιουκάστλ - Λίβερπουλ: Ώρα αποδείξεων!

Η Λίβερπουλ δεν έχει περιθώρια στο Νιουκάστλ, η Τσέλσι βρίσκεται σε κρίση, η Νάπολι πάει για τίτλο και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά πριν τη σέντρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι εδώ!

Το αήττητο της Νιούκαστλ και η παράδοση της Λίβερπουλ

Η μάχη της 4άδας στην Premier League φουντώνει για καλά και αν η Λίβερπουλ θέλει να μην μείνει πολύ πίσω, τότε θα πρέπει να φύγει με νίκη από το Νιουκάστλ, όπου η ομάδα του Έντι Χάου εντυπωσιάζει φέτος. Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής, λοιπόν, διεξάγεται στον βορρά, με τα ρεκόρ και τις παραδόσεις να αποτελούν τον καλύτερο… οδηγό για αυτά που θα δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Ας ρίξουμε μία ματιά στα σημαντικότερα από αυτά:

* Η Νιουκάστλ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 12 τελευταία ματς με αντίπαλο τη Λίβερπουλ στην Premier League, με την τελευταία της νίκη να σημειώνεται τον Δεκέμβριο του 2015. Το αρνητικό σερί χωρίς νίκη εντός έδρας έφτασε στα 5 παιχνίδια και ποτέ στην ιστορία τους οι Reds δεν το έφτασαν στα 6 ματς στο St James' Park. Θα το καταφέρουν φέτος; Στο 2.75 προσφέρεται το διπλό.

* Στην ιστορία της Premier League η Λίβερπουλ έχει κάνει 10 φορές την ανατροπή επί της Νιουκάστλ, για να φτάσει στη νίκη, κάτι που δεν έχει καταφέρει κάποια άλλη ομάδα σε οποιοδήποτε ζευγάρι. Το έκανε, μάλιστα, και στο 2-1 του πρώτου γύρου! Σε απόδοση 11.50 να κερδίσει η Λίβερπουλ με ανατροπή.

* Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Νιουκάστλ αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ, βρισκόμενη τουλάχιστον 5 θέσεις πιο ψηλά στη βαθμολογία. Αυτό είχε συμβεί για τελευταία φορά το 2006, όταν είχε ηττηθεί με 2-0 στο Anfield. Θα επαναλάβουν εκείνη την επιτυχία οι «κόκκινοι»; Στο 5.00 βρίσκουμε το διπλό με 0 παθητικό.

* Η Νιουκάστλ, πάντως, τρέχει αήττητο σερί 17 αγώνων στην Premier League, που αποτελεί ισοφάριση του ρεκόρ της (από το 2009-10 στην Championship). Ένα σερί που ξεκίνησε με την ήττα από τη Λίβερπουλ (1-2) στον πρώτο γύρο. Σε όλα αυτά τα παιχνίδια, μάλιστα, οι Magpies ούτε μία φορά δεν δέχθηκαν πάνω από 1 τέρμα (μόνο μία φορά στην ιστορία τους είχαν πετύχει καλύτερο σερί με 18 αγωνιστικές το 2003-04). Θα συνεχίσουν τις εντυπωσιακές τους επιδόσεις; Στο 2.45 ο άσος. Συν ότι η Λίβερπουλ έχει χάσει και τα 3 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της, κάτι που έχει να της συμβεί από τον Απρίλιο του 2012. Τότε, η 4η διαδοχική ήττα είχε έρθει με 2-0 από τη Νιουκάστλ.

52 - Darwin Núñez and Mo Salah are creating a goalscoring chance for one another every 52 minutes they are on the pitch together on average in the Premier League this season, the best rate of any duo to play 1,000+ mins together in the 2022-23 competition. Dynamic. pic.twitter.com/u4l7PWPDTw — OptaJoe (@OptaJoe) February 14, 2023

* Οι 3 τελευταίες έξοδοι της Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα έχουν συνδυαστεί όχι μόνο με 3 ήττες, αλλά και με παθητικό 9 τερμάτων. Η τελευταία φορά που οι Reds δέχθηκαν 3+ τέρματα σε 4 διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα ήταν το 1954. Σε απόδοση 1.73 βρίσκουμε το over 2.5.

* Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει πετύχει 6 γκολ σε 10 ματς κόντρα στη Νιουκάστλ στην Premier League, ενώ χρειάζεται μόλις άλλα 2, για να πιάσει τον Ρόμπι Φάουλερ με 128 γκολ στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου. Στο 3.00 να σκοράρει ο Σαλάχ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι.

Την οδηγεί ο Οσιμέν

Η Νάπολι οδεύει ολοταχώς προς τον τίτλο στη Serie A και επόμενος αντίπαλος είναι η Σασουόλο, από την οποία έχει ηττηθεί μόλις 1 φορά στις 14 προηγούμενες αναμετρήσεις τους (τον Νοέμβριο του 2020). Η τελευταία της ήττα, μάλιστα, στο MAPEI Stadium σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2015. Στο 1.57 βρίσκουμε το διπλό.

Victor Osimhen has now scored in SIX consecutive games 🔥 pic.twitter.com/X7J0HLrCnV — GOAL (@goal) February 12, 2023

Παρά την εξαιρετική της παράδοση, πάντως, η Νάπολι έχει μείνει στην ισοπαλία στις 5 από τις τελευταίες 6 επισκέψεις της στο συγκεκριμένο στάδιο! Θα δούμε ακόμη μία ισοπαλία; Στο 4.33 να συμβεί ξανά. Από εκεί και πέρα, ο Οσιμέν συνεχίζει να σκοράρει και να εντυπωσιάζει. Ο Νιγηριανός επιθετικών των Partenopei έχει βρει δίχτυα και στις 6 προηγούμενες αγωνιστικές και τώρα έχει την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος παίκτης της Νάπολι, που σκοράρει σε 7 διαδοχικά ματς πρωταθλήματος, από την εποχή που η νίκη δίνει 3 βαθμούς (1994)! Έχει πετύχει, μάλιστα, ήδη 4 γκολ επί της Σασουόλο στην καριέρα του στην Ιταλία, με τους Neroverdi να αποτελούν τον αγαπημένο του αντίπαλο. Στο 1.833 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο ματς ο Οσιμέν.

Στην κορυφή η Σίτι, σε κρίση η Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Σίτι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος εκτός έδρας το Σάββατο στις 17:00 και έχει εντυπωσιακό σερί τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, έχοντας κερδίσει και στις 14 προηγούμενες εξόδους της (τελευταία ήττα από την Άστον Βίλα το 2013)! Θα διευρύνει το σερί στο Νότιγχαμ επί της Φόρεστ; Στο 1.31 βρίσκουμε το διπλό.

3 - Tonight was only the third time in Premier League history that 2nd place beat 1st place in a match to overtake them in the table at least half-way into a season, after Chelsea v Man Utd (Apr 2010) & Man City v Man Utd (Apr 2012) - both of whom went on to win the title. Jump. pic.twitter.com/wN8NPltRj9 — OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2023

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε κάνει χατ τρικ στο μεταξύ τους παιχνίδια για τον πρώτο γύρο. Ο μοναδικός παίκτης, που έκανε χατ τρικ και στα 2 ματς επί του ίδιου αντίπαλου στην ιστορία της Premier League την ίδια σεζόν ήταν ο Αντεμπαγιόρ το 2007-08 με τη φανέλα της Άρσεναλ επί της Ντέρμπι. Θα το κάνει και αυτό ο Νορβηγός; Σε απόδοση 7.50 να πετύχει τουλάχιστον 3 γκολ στην αναμέτρηση ο Χάαλαντ.

Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά για την Τσέλσι, που έχει μείνει στην ισοπαλία και στα 3 προηγούμενα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, σερί που ήταν μεγαλύτερο για τελευταία φορά τη σεζόν 2006-07. Θα καταφέρει να αποσπάσει αποτέλεσμα η Σαουθάμπτον, που είχε κερδίσει το παιχνίδι του πρώτου γύρου (η τελευταία φορά που πέτυχε συνεχόμενες νίκες στο ζευγάρι ήταν το 1993); Στο 2.90 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία Χ2.

4 - In 2023, Chelsea have scored just four goals in nine matches in all competitions, failing to score in five of those games. Indeed, they have drawn a blank in more matches this calendar year so far than any other Premier League club. Lacking. pic.twitter.com/jqg8Idgpn8 — OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2023

Την ίδια στιγμή, τα προβλήματα επιθετικά είναι μεγάλα για τους «μπλε», των οποίων τα 7 τελευταία παιχνίδια έχουν δει μόλις 9 γκολ στο 2023, επίδοση που είναι η 3η χειρότερη στην κατηγορία. Δεν έχουν σκοράρει, μάλιστα, πάνω από 1 γκολ σε καμία από τις 7 τελευταίες αγωνιστικές, κάτι που έχει να τους συμβεί από τον Δεκέμβριο του 2010! Στο 1.85 προσφέρεται το under 2,5.

Σπάει το σερί η Γιουνάιτεντ;

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Premier League, αλλά δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 2 τελευταία ματς κόντρα στη Λέστερ στο Old Trafford. Η τελευταία φορά που το αρνητικό σερί έφτασε στα 3 παιχνίδια ήταν το 1977. Θα φτάσει αυτή τη φορά στη νίκη; Στο 1.57 βρίσκουμε τον άσο.

13 - @MarcusRashford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 has scored 13 goals in all competitions since clubs's football resume atfer #Qatar2022, at least three more than any other player in top five European leagues (Karim Benzema - 10). Threat. pic.twitter.com/QwYhdftLWf — OptaJose (@OptaJose) February 16, 2023

Για να κερδίσουν, βέβαια, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα χρειαστούν τον σούπερ φορμαρισμένο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος έχει πετύχει γκολ και στα 6 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της ομάδα του εντός έδρας στο πρωτάθλημα. Μόνο οι Ρούνεϊ (8 ματς) και Κριστιάνο Ρονάλντο (10) έχουν να δείξουν καλύτερες επιδόσεις από τον Άγγλο επιθετικό. Στο 2.30 η απόδοση να σκοράρει ο Ράσφορντ και να οδηγήσει τη Γιουνάιτεντ στη νίκη.

bwin Quick Hits

* Η Γκλάντμπαχ πάντα δυσκολεύει την Μπάγερν τα τελευταία χρόνια και την έχει κερδίσει στα 3 από τα 4 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ δεν έχασε κανένα από αυτά! Είναι όχι μόνο το χειρότερο τρέχον σερί για τους Βαυαρούς, αλλά και για τον προπονητή τους, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος δεν έχει κερδίσει τα «Πουλάρια» ούτε μία φορά στον πάγκο της Μπάγερν, κάτι που δεν του έχει συμβεί κόντρα σε κανέναν άλλον αντίπαλο. Θα κάνουν ξανά την έκπληξη οι γηπεδούχοι; Στο 2.95 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

* Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχει χάσει κανένα από τα 11 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο την Μπιλμπάο στο πρωτάθλημα, σκοράροντας 2+ φορές στα 9 από αυτά. Τώρα, θα επιχειρήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της να μείνει αήττητη για 12 ματς στο ζευγάρι. Θα τα καταφέρει; Στο 2.10 ο άσος.

* Η Ίντερ έχει πετύχει 4 διαδοχικές νίκες επί της Ουντινέζε στο Meazza και θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοσή της στο ζευγάρι από το 1989 (5 νίκες). Καμία ομάδα, μάλιστα, δεν έχει σκοράρει περισσότερα γκολ στα πρώτα 30’ των αγώνων στη Serie A από τους «νερατζούρι» (14), τη στιγμή που η Ουντινέζε είναι η ομάδα, που έχει δεχθεί τα περισσότερα τέρματα (8) στα πρώτα 15’. Τέλος, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχει πετύχει και τα 5 τελευταία γκολ της Ίντερ στο πρωτάθλημα. Ο τελευταίος παίκτης που σκόραρε 6 γκολ στη σειρά για τον σύλλογο ήταν ο Αλτομπέλι το 1983. Στο ανανεωμένο Build A Bet μπορούμε να πάρουμε απόδοση 6.75, συνδυάζοντας τις εξής επιλογές: Νίκη Ίντερ από το 1ο ημίχρονο & 1ο γκολ Λαουτάρο Μαρτίνες.

* Το αήττητο σερί της Ρεάλ κόντρα στην Οσασούνα έχει φτάσει στα 15 παιχνίδια στη LaLiga και είναι το χειρότερο των Navarre στην ιστορία. Θα φτάσει σε ακόμη μία νίκη η «βασίλισσα»; Στο 1.80 το διπλό.

3 - @realmadriden have scored four or more goals in three successive games across all competitions for the first time since September 2015 with Rafa Benítez as manager (also three). Unleashed. pic.twitter.com/mnwz2qeHCP — OptaJose (@OptaJose) February 15, 2023

* Η τελευταία φορά που η Τότεναμ έχασε συνεχόμενα ντέρμπι του Λονδίνου ήταν το 2004. Τώρα, προέρχεται από την ήττα από την Άρσεναλ πριν το εντός έδρας ματς με τη Γουέστ Χαμ. Θα αποφύγει την ισοφάριση εκείνου του αρνητικού ρεκόρ; Στο 1.77 ο άσος.

* Δύο συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες χωρίς να σκοράρει έχει υποστεί η Μίλαν και η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στις 3 ήταν τον Ιανουάριο του 2005. Θα το σταματήσει στην έδρα της Μόντσα; Σε απόδοση 2.10 το διπλό.

* Πέντε διαδοχικές εντός έδρας νίκες έχει πετύχει η Σοσιεδάδ επί της Θέλτα στη LaLiga, σκοράροντας 2+ γκολ στις 4 από αυτές. Αυτό το σερί είναι και το κορυφαίο της στην ιστορία του ζευγαριού. Έχει κερδίσει, μάλιστα, και τις 2 πιο πρόσφατες μεταξύ τους αναμετρήσεις εντός έδρας, ψάχνοντας τώρα την 3η, κάτι που για τελευταία φορά είχε πετύχει το 2013. Στο 1.80 ο άσος.

* Εντυπωσιακό είναι το εντός έδρας αήττητο σερί της Ρόμα με αντίπαλο τη Βερόνα, καθώς έχει φτάσει στα 25 παιχνίδια με 19 νίκες! Θα φτάσει ξανά στους 3 βαθμούς; Στο 1.60 βρίσκουμε τον άσο.

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Λυών (τον Μάιο του 2011) στις 12 προηγούμενες αναμετρήσεις της με την Αζαξιό, κερδίζοντας τις 9 από αυτές. Θα φτάσει σε ακόμα μία νίκη; Σε απόδοση 1.77 το διπλό.

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Έβερτον στα 10 τελευταία ματς με αντίπαλο τη Λιντς στην Premier League (1-0 τον Νοέμβριο του 2020). Τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα εντός έδρας, καθώς έχει χάσει μόνο 1 φορά στα 15 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια. Θα συνεχίσουν οι γηπεδούχοι την εξαιρετική παράδοση; Στο 2.40 προσφέρεται ο άσος.

* Μόλις 1 νίκη έχει πετύχει η Βόλφσμπουργκ σε 11 αναμετρήσεις επί της Λειψίας σε όλες τις διοργανώσεις (1-0 τον Αύγουστο του 2021). Τώρα, οι «Λύκοι» κινδυνεύουν με 3 σερί ήττες στο ζευγάρι για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Θα κάνουν το ρεκόρ οι «Ταύροι»; Στο 2.15 προσφέρεται το διπλό.

* Η Μπολόνια έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 τελευταία ματς με αντίπαλο τη Σαμπντόρια, ενώ δεν έχασε κανένα από αυτά. Το σερί είναι εξίσου καλό στη Γένοβα, καθώς έχει φύγει με το διπλό και στις 3 τελευταίες επισκέψεις της από εκεί. Θα το διευρύνει; Στο 2.40 το διπλό.

* Η Γουλβς έχει κερδίσει και τα 2 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα (1-0 τη Γουέστ Χαμ και 3-0 τη Λίβερπουλ) χωρίς να δεχθεί γκολ. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 3 παιχνίδια ήταν το 1969. Θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση κόντρα στην Μπόρνμουθ; Στο 2.50 η απόδοση στον άσο με 0 παθητικό.

* Η Ντόρτμουντ έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο τη Χέρτα στο πρωτάθλημα, ενώ σκοράρει και στα 31 τελευταία εντός έδρας! Θα συνεχίσει το «απόλυτο» σερί νικών, που έχει κάνει στο 2023; Στο 1.33 ο άσος.

* Στα 13 ματς έχει φτάσει το αήττητο σερί της Μαρσέιγ με αντίπαλο την Τουλούζ στην Ligue 1 και είναι η χειρότερη επίδοση στην ιστορία των «βιολέ» κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Στο 1.98 βρίσκουμε αυτή τη φορά το διπλό.

5 - Marseille have won their last 5 away games in Ligue 1, the best current run in Top 5 European leagues with Barcelona. Travelers. #CF63OM pic.twitter.com/7tU0U1Ldkf — OptaJean (@OptaJean) February 11, 2023

* Η Σαλερνιτάνα έχει δεχθεί γκολ στο πρώτο ημίχρονο και στα 11 τελευταία της παιχνίδια στη Serie A. Είναι, μάλιστα, η ομάδα με τη χειρότερη άμυνα σε αυτό το διάστημα στην κατηγορία (24 παθητικό). Θα το εκμεταλλευτεί η Λάτσιο, για να προηγηθεί στο πρώτο 45λεπτο; Στο 2.20 βρίσκουμε το διπλό στο ημίχρονο.

* Και τα 3 παιχνίδια ανάμεσα σε Μπρέντφορντ και Κρίσταλ Πάλας για την Premier League έχουν λήξει ισόπαλα. Στην ιστορία της διοργάνωσης μόνο 3 ζευγάρια είδαν και τα 4 πρώτα μεταξύ τους ματς να λήγουν ισόπαλα: Άρσεναλ – ΚΠΡ, Μπόρνμουθ – Γουότφορντ και Σαουθάμπτον – Στόουκ. Θα βρεθούν οι δυο τους σε αυτή την κατηγορία; Στο 3.50 βρίσκουμε την ισοπαλία.

* Μόνο 1 ήττα έχει υποστεί η Λεβερκούζεν στα 10 τελευταία παιχνίδια με αντίπαλο τη Μάιντς στην Bundesliga (3-2 τον Φεβρουάριο του 2022), κερδίζοντας τα 8 από αυτά. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη οι «ασπιρίνες»; Σε απόδοση 1.78 ο άσος.

6 - Moussa Diaby and Jeremy Frimpong have assisted each other for six goals in this season's Bundesliga, a joint-league high by any pair, with Alassane Plea and Marcus Thuram of Gladbach. Duo. #TSGB04 pic.twitter.com/1TkOO6mkRf — OptaFranz (@OptaFranz) February 11, 2023

* Μόλις 2 ήττες έχει υποστεί η Έλτσε στα 20 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο την Εσπανιόλ στη LaLiga (0-3 τον Μάρτιο του 1985). Θα φτάσουν οι γηπεδούχοι σε ακόμη μία νίκη; Στο 2.85 ο άσος.

* Η Τορίνο έχει κερδίσει και τα 5 τελευταία της παιχνίδια κόντρα σε ομάδες, που μόλις προβιβάστηκαν στη Serie A. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στις 6 νίκες ήταν τον Φεβρουάριο του 1950. Θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση κόντρα στην Κρεμονέζε, που ακόμα δεν έχει κερδίσει στο φετινό πρωτάθλημα και ετοιμάζεται να φτάσει τη χειρότερη επίδοση των Βαρέζε (1971-72), Ανκόνα (2003-04) στην ιστορία της κατηγορίας (με 23 ματς χωρίς νίκη); Στο 1.66 ο άσος.

* Από τη 18η αγωνιστική και μετά η Χόφενχαϊμ έχει δεχθεί 12 γκολ σε 3 ματς στην Bundesliga. Η τελευταία ομάδα, που είχε να δείξει τόσο κακές επιδόσεις στο ίδιο διάστημα ήταν το Αννόβερο το 1986. Θα δούμε και πάλι πολλά γκολ στο παιχνίδι με την Άουγκσμπουργκ; Σε απόδοση 2.55 το over 3.5.

* Χωρίς γκολ για 329’ στη Serie A έχει μείνει η Σπέτσια εντός έδρας, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία της. Θα το εκμεταλλευτεί η Γιουβέντους, για να φτάσει στη νίκη; Στο 1.61 το διπλό.

