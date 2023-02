Ίντερ – Μίλαν: Ντέρμπι στην σκιά της Νάπολι

Η δράση περιλαμβάνει ντέρμπι στην Ιταλία, μεγάλα παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά πριν τη σέντρα είναι εδώ!

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Από ντέρμπι τίτλου, ντέρμπι 4άδας

Ίντερ και Μίλαν έχουν μείνει πολύ πίσω από την κορυφή, όμως το κίνητρο στα ντέρμπι είναι πάντα πολύ μεγάλο. Οι «ροσονέρι» μπορεί να βρίσκονται σε κρίση τελευταία, αλλά έχουν κερδίσει και τα 2 προηγούμενα Derby della Madonnina, ψάχνοντας 3η διαδοχική νίκη για πρώτη φορά από το 2004. Έχοντας κερδίσει, μάλιστα, το παιχνίδι του πρώτου γύρου με 3-2, ψάχνει το «απόλυτο» στην ίδια σεζόν επί της Ίντερ για πρώτη φορά μετά το 2011. Θα τα καταφέρει; Στο 3.70 προσφέρεται το διπλό.

Βέβαια, τα πράγματα για τους πρωταθλητές έχουν στραβώσει άσχημα τελευταία. Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου όχι μόνο πήγαιναν από ήττα σε ήττα, αλλά δέχθηκαν συνολικά 18 γκολ, επίδοση που είναι η χειρότερή τους σε ένα μήνα στην ιστορία! Επίσης, έχουν χάσει και τα 3 τελευταία παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που είναι η χειρότερή τους από τον Φεβρουάριο του 2017. Στο 2.00 βρίσκουμε τον άσο για την Ίντερ, στο 1.80 το over 2.5.

18 - AC Milan have conceded 18 goals in a single month of a year for the first time in their history in all competitions (since 1929/30):



18 - January 2023

16 - May 1958

15 - March 1974

14 - June 1947

14 - May 1942



Darkness. pic.twitter.com/XKy6RBnUPq — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 30, 2023

Τέλος, ένας από τους παίκτες που έχουν δημιουργήσει τη δική τους παράδοση στα τελευταία ντέρμπι είναι και ο Ολιβιέ Ζιρού. Ο Γάλλος επιθετικός έχει σκοράρει και στα 2 τελευταία ματς για τη Μίλαν κόντρα στην Ίντερ (3 γκολ) και τώρα θα επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος παίκτης των «ροσονέρι», που βρίσκει δίχτυα σε 3 διαδοχικά ντέρμπι από την εποχή, που η νίκη δίνει 3 βαθμούς (από το 1994). Θα τα καταφέρει; Σε απόδοση 3.30 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ζιρού.

Serie A με τα αμέτρητα ειδικά στοιχήματα

Το… στοιχειωμένο στάδιο του Πεπ

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στην Αγγλία είναι εκείνο ανάμεσα σε Τότεναμ και Μάντσεστερ Σίτι. Και μπορεί οι φιλοξενούμενοι να δείχνουν ως το μεγάλο φαβορί, αλλά έχουν χάσει και τα 3 τελευταία παιχνίδια τους στο Λονδίνο κόντρα στους Spurs με συνολικό σκορ 0-5! Μόνο απέναντι σε δύο αντιπάλους έχουν ηττηθεί οι Citizens σε 4 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς να σκοράρουν στην ιστορία τους στην Premier League: κόντρα στην Τσέλσι (2006-09) και στη Σάντερλαντ (2010-13).

33 - Craven Cottage has become the 33rd different ground Harry Kane has scored a Premier League goal at, with only Andrew Cole (37), Frank Lampard (34) and Wayne Rooney (34) netting at more different venues in the competition’s history. Sightseeing. pic.twitter.com/enigCIMQlj — OptaJoe (@OptaJoe) January 23, 2023

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, μάλιστα, ηττήθηκε και στις 4 επισκέψεις του στο Tottenham Hotspur Stadium σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε κάποιο στάδιο. Θα φτάσει σε ακόμα μία νίκη η Τότεναμ; Στο 4.33 βρίσκουμε τον άσο.

Βέβαια, οι γηπεδούχοι δεν βρίσκονται και στην καλύτερή τους κατάσταση, καθώς έχουν χάσει τα 4 από τα 5 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερή τους από το 2014. Έχουν χάσει, μάλιστα, και τα 2 τελευταία και κινδυνεύουν με 3η ήττα στη σειρά για πρώτη φορά από το 2008… Θα εκμεταλλευτεί η Σίτι την κακή τους εικόνα, για να φτάσει στη νίκη; Το διπλό προσφέρεται στο 1.72.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομάδα του Κόντε αποδεικνύεται η άμυνα, καθώς η Τότεναμ δέχεται 2+ γκολ στα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της, σερί που είναι το χειρότερο από το 1988. Δέχθηκε, μάλιστα, το πρώτο γκολ σε κάθε ένα από αυτά τα 5 ματς, κάτι που έχει να της συμβεί από το 2003. Στο 1.60 βρίσκουμε το over 2.5, στο 1.65 το over 1.5 για τη Μάντσεστερ Σίτι.

16 - No player has scored more home goals in a single Premier League season for Man City than Erling Haaland, who has 16 goals in 11 appearances at the Etihad Stadium this term (level with Sergio Agüero in 2011-12). Hunger. pic.twitter.com/wtoZjvJYzP — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2023

Τέλος, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έφτασε τα 25 γκολ σε μόλις 19 εμφανίσεις στην Premier League. Μόνο δύο παίκτες έχουν σκοράρει περισσότερες φορές στην πρώτη τους σεζόν στην κατηγορία: ο Άντι Κόουλ (34 γκολ το 1993-94) και ο Κέβιν Φίλιπς (30 γκολ το 1999-2000). Θα τους πλησιάζει ακόμα περισσότερο ο Νορβηγός; Σε απόδοση 3.00 να είναι εκείνος που θα ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι.

Η Άρσεναλ του 1953 και η Έβερτον του 1958

Η Άρσεναλ συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία και τώρα έχει την έξοδο στην έδρα της Έβερτον, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σον Ντάιτς στην τεχνική ηγεσία. Ο τελευταίος έχει χάσει 10 φορές από τους «κανονιέρηδες» στην καριέρα του, επίδοση που είναι η 2η χειρότερή του (11 φορές ηττήθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι).

18 - Eddie Nketiah has scored 18 goals across his last 26 starts for @Arsenal in all competitions, including 12 goals in his last 13 starts at the Emirates Stadium. Claim. pic.twitter.com/eNWrSfDON3 — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2023

Τώρα, θα προσπαθήσει να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί των 8 αγώνων χωρίς νίκη της νέας του ομάδας στην Premier League, επίδοση που είναι η χειρότερη της Έβερτον από το 1994. Τα πράγματα, μάλιστα, είναι ακόμα χειρότερα στο Goodison Park, όπου έχει υποστεί 4 διαδοχικές ήττες και τόσο κακό σερί είχε να κάνει από το 1958 στην κορυφαία κατηγορία… Συν ότι τα «ζαχαραρωτά» έχουν κερδίσει μόλις 3 από τα 44 προηγούμενα παιχνίδια κόντρα σε ομάδες, που ήταν στην κορυφή στο ξεκίνημα της αγωνιστικής. Στο 1.39 βρίσκουμε το διπλό για την Άρσεναλ.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η Έβερτον έχει δημιουργήσει καλή παράδοση στο ζευγάρι, καθώς έχει κερδίσει τα 3 από τα 4 μεταξύ τους παιχνίδια! Εντός έδρας, μάλιστα, μετράει 2 σερί νίκες και θα επιχειρήσει να τις κάνει 3, κάτι που για τελευταία φορά είχε πετύχει το 1978. Θα γίνει η ομάδα που θα σταματήσει τους πρωτοπόρους; Στο 2.95 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

Οι επιδόσεις της Άρσεναλ είναι, φυσικά, εξαιρετικές και εκτός έδρας στην Premier League. Η ομάδα του Αρτέτα έχει κερδίσει και τα 3 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, σκοράροντας πάντα 2+ τέρματα, κάτι που για τελευταία φορά έκανε τον Οκτώβριο του 1953! Ένας από τους παίκτες που έχουν εντυπωσιάσει στο συγκεκριμένο σερί είναι και ο Μάρτιν Όντεγκααρντ, ο οποίος έχει πετύχει τα περισσότερα εκτός έδρας γκολ της ομάδας του φέτος (6). Έχει βρει δίχτυα, μάλιστα, και στις 3 τελευταίες εξόδους, με τον Ζιρού να είναι ο τελευταίος παίκτης της Άρσεναλ με γκολ σε 4 διαδοχικά εκτός έδρας ματς. Στο ανανεωμένο Build A Bet μπορούμε να συνδυάσουμε τις εξής επιλογές: Νίκη Άρσεναλ, Άρσεναλ over 1.5 γκολ και Γκολ Όντεργκααρντ οποιαδήποτε στιγμή, με απόδοση 4.00.

15 - Everton have collected just 15 points from their 20 games in the Premier League this season. Accounting for three points per win all-time, this is now their fewest points won after 20 games of any league season in their history. Unparalleled. pic.twitter.com/MLML0rhL2c — OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2023

Μπάγερν σε κρίση

Τα πράγματα, λοιπόν, δεν πηγαίνουν καθόλου καλά για την Μπάγερν στο 2023. Οι Βαυαροί δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 3 πρώτα ματς του έτους για πρώτη φορά το 2007 (και τότε 3 ισοπαλίες), με τον Μάγκατ να απολύεται κατά τη διάρκεια εκείνου του σερί, για να επιστρέψει στον πάγκο ο Χίτσφλεντ. Η τελευταία φορά που η Μπάγερν έμεινε για 4 ματς χωρίς νίκη στο ξεκίνημα ενός έτους ήταν το 1975, όταν τερμάτισε τελικά στη 10η θέση!

Drittes Remis in Folge! Der FC Bayern wartet im neuen Jahr immer noch auf den ersten Sieg. 🥶#SkyBuli #FCBSGE pic.twitter.com/Q4FfSwsNis — Sky Sport (@SkySportDE) January 28, 2023

Τώρα, έρχεται η έξοδος στο Βόλφσμπουργκ, με τους γηπεδούχους να έχουν πάρει 13 βαθμούς από τους διαθέσιμους 15 στη Volkswagen Arena, κερδίζοντας 3 ματς στη σειρά χωρίς να δεχθούν καν γκολ. Το αντίστοιχο ρεκόρ τους είναι 4 νίκες με 0 παθητικό με τον Χέκινγκ στον πάγκο από το 2014. Θα μπορέσουν να κάνουν την έκπληξη με την Μπάγερν; Σε απόδοση 2.30 η διπλή ευκαιρία 1Χ. Συν ότι ο Γιούλιαν Νάγκλεσμαν δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 6 ματς κόντρα στη Βόλφσμπουργκ στην προπονητική του καριέρα στη Γερμανία, σερί που είναι το χειρότερό του! Τα 5 από αυτά τα 6 παιχνίδια, μάλιστα, έληξαν ισόπαλα. Στο 4.50 βρίσκουμε την ισοπαλία.

Παρά τις αρνητικές επιδόσεις, βέβαια, η Μπάγερν παραμένει… Μπάγερν. Έχει σκοράρει και στα 29 τελευταία ματς με αντίπαλο στη Βόλφσμπουργκ στην Bundesliga, ενώ στα 15 πιο πρόσφατα από αυτά έχει πετύχει πάνω από 1 γκολ. Θα μπορέσει να βάλει τέλος στο αρνητικό της σερί; Η απόδοση στο διπλό σε συνδυασμό με over προσφέρεται στο 2.00.

Τέλος, η Βόλφσμπουργκ έχει δεχθεί το 64% των τερμάτων της στη σεζόν στο πρώτο ημίχρονο, επίδοση που είναι η χειρότερη στην Bundesliga (μαζί με εκείνη της Ουνιόν). Την ίδια στιγμή, η Μπάγερν έχει πετύχει το 65% των δικών της τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων, επίδοση που είναι η κορυφαία της κατηγορίας. Στο 2.05 να κερδίσει η Μπάγερν το πρώτο ημίχρονο, στο 2.35 να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και το ματς.

* Ντέρμπι έχουμε και στην Ολλανδία, όπου η Φέγενορντ υποδέχεται την Αϊντχόφεν, από την οποία έχει ηττηθεί μόλις 1 φορά στις 10 προηγούμενες αναμετρήσεις τους σε όλες τις διοργανώσεις. Κέρδισε, μάλιστα, το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Θα φτάσουν οι πρωτοπόροι σε ακόμη μία νίκη; Στο 2.15 προσφέρεται ο άσος.

* Η Λίβερπουλ έχει κερδίσει και τα 11 τελευταία της παιχνίδια με αντίπαλο τη Γουλβς για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το 2ο κορυφαίο στην ιστορία της κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα (πέτυχε 12 νίκες επί της Γουέστ Μπρομ στο παρελθόν). Το σερί είναι εξαιρετικό και στο Molineux, όπου οι Reds παραμένουν αήττητοι και στις 9 πιο πρόσφατες εξόδους τους, κερδίζοντας και στις 6 τελευταίες! Βρίσκουμε το διπλό στο 1.82. Από εκεί και πέρα, είναι αξιοσημείωτο ότι και οι 3 τελευταίες νίκες της Λίβερπουλ στο ζευγάρι σε όλες τις διοργανώσεις ήρθαν με το ίδιο σκορ: 1-0. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα προσφέρεται σε απόδοση 7.75.

* Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 5 προηγούμενα ματς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για την Premier League, ενώ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 2 τελευταία. Αυτό το σερί είναι το χειρότερό της στο ζευγάρι από το 1970. Τα αρνητικά τελειώνουν εκεί για τους «κόκκινους διάβολους», που μετράνε 5 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο ζευγάρι, σερί που είναι το κορυφαίο τους από τον Δεκέμβριο του 2017. Θα σπάσουν την κακή παράδοση απέναντι στην Πάλας; Στο 1.40 βρίσκουμε τον άσο.

25 - Marcus Rashford has been involved in 25 goals in all competitions this season (18 goals, 7 assists), the second highest tally after Erling Haaland among Premier League players. Reignited. pic.twitter.com/fL3WE4EhsH — OptaJoe (@OptaJoe) February 1, 2023

* Η Τσέλσι έχει χάσει μόλις 2 από τα 37 προηγούμενα εντός έδρας ματς κόντρα στη Φούλαμ για την Premier League, ενώ δεν ηττηθεί σε κανένα από τα 17 τελευταία (από το 0-2 τον Νοέμβριο του 1979). Στο 1.57 ο άσος. Επίσης, οι «μπλε» παραμένουν η μοναδική ομάδα της κατηγορίας, που δεν έχουν δεχθεί ακόμα γκολ στο πρώτο ημίχρονο στο γήπεδό τους, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 2008. Στο 2.35 η νίκη της Τσέλσι από το πρώτο ημίχρονο.

* Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει κερδίσει και τα 5 τελευταία παιχνίδια κόντρα στην Τουλούζ για τη Ligue 1, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ. Ποτέ στη ιστορία τους οι Παριζιάνοι δεν έφτασαν αυτό το σερί στα 6 ματς απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα το κάνουν τώρα; Στο 2.40 ο άσος με 0 παθητικό.

* Η Νιουκάστλ έχει κρατήσει 12 φορές το μηδέν φέτος στην Premier League, επίδοση που είναι η κορυφαία της από το 2012. Δεν έχει δεχθεί γκολ, μάλιστα, σε κανένα από τα 6 προηγούμενα παιχνίδια της. Ο τελευταίος Άγγλος προπονητή, που είδε ομάδα του να κρατάει το μηδέν για 7 σερί ματς ήταν ο ΜακΛάρεν με τη Μίντλεσπρο το 2003. Θα τον πιάσει ο Έντι Χάου; Στο 1.98 να μην δεχθεί γκολ η Νιουκάστλ στο ματς με τη Γουέστ Χαμ.

* Στα 12 από τα 13 ματς ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Λέστερ στο Villa Park για την Premier League σκόραραν και οι 2 ομάδες (μοναδική εξαίρεση η νίκη της Λέστερ με 2-0 το 2001). Αυτή η επίδοση βρίσκεται στην 3η θέση της σχετικής λίστας, με το g/g να προσφέρεται στο 1.73. Την ίδια στιγμή, το θέαμα είναι πλούσιο στα εκτός έδρας παιχνίδια της Λέστερ στο πρωτάθλημα, καθώς σημειώνονται κατά μέσο 4 τέρματα! Σε απόδοση 2.20 ο συνδυασμός g/g και over 2.5.

* Το αήττητο σερί της Λειψίας έχει φτάσει στα 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και είναι το κορυφαίο της από το 2019. Δεν έχει καταφέρει, όμως, να κρατήσει ούτε μία φορά το μηδέν στις εξόδους της φέτος για το πρωτάθλημα, δεχόμενη 17 γκολ στα 9 αυτά ματς, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία της. Θα συνεχιστούν τα δύο σερί; Στο 3.50 η νίκη της Λειψίας σε συνδυασμό με g/g κόντρα στην Κολωνία.

* Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει πετύχει 9 γκολ σε 11 ματς στη φετινή Eredivisie και μπορεί τώρα να γίνει ο πρώτος παίκτης της Άλκμααρ, που χρειάζεται μόλις 12 παιχνίδια για να φτάσει τα 10 γκολ, μετά τον Μουνίρ Ελ Χαμντάουι τη σεζόν 2008-09. Θα τα καταφέρει; Στο 2.20 η απόδοση να βρει οποιαδήποτε στιγμή δίχτυα ο Παυλίδης στο παιχνίδι με τη Φόλενταμ.

* Κανένα από τα 12 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της για την κορυφαία κατηγορία δεν έχει κερδίσει η Λιντς κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, τρέχουν αήττητο σερί 4 αγώνων στο γήπεδό της στο πρωτάθλημα. Θα το συνεχίσουν; Σε απόδοση 1.83 ο 1 DNB.

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Ντόρτμουντ στις 22 προηγούμενες εντός έδρας αναμετρήσεις με αντίπαλο τη Φράιμπουργκ, με 2-0 τον Οκτώβριο του 2001. Από τότε, έχασε βαθμούς μόνο σε μία περίπτωση (2-2 τον Ιανουάριο του 2018). Στο 1.68 βρίσκουμε τον άσο.

10 - Paulo Dybala is the fastest player to have been involved in 10 Serie A goals for AS Roma (7 goals and 3 assists in 13 appearances), among those who have made their debut with the Giallorossi since 2004/05 onwards. Decisive.#SpeziaRoma pic.twitter.com/k5Nsr9FUPm — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 22, 2023

* Ποτέ στην ιστορία της δεν έχει χάσει η Ρόμα από την Έμπολι εντός έδρας στη Serie A, κερδίζοντας τα 12 από τα 14 μεταξύ τους παιχνίδια. Ανεξαρτήτως έδρας, μάλιστα, οι Giallorossi ηττήθηκαν για τελευταία φορά στο ζευγάρι το 2007. Θα συνεχιστεί η εξαιρετική τους παράδοση; Στο 1.50 ο άσος.

* Από την ώρα που ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπράιτον, μόνο Άρσεναλ (28) και Μάντσεστερ Σίτι (30) έχουν πετύχει περισσότερα τέρματα στην Premier League. Οι «γλάροι» σκόραραν 26 φορές, με το over 2.5 να προσφέρεται στο 1.65 στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ.

* Πέντε συνεχόμενες εντός έδρας νίκες επί της Νις έχει πετύχει η Μαρσέιγ για το πρωτάθλημα στη Γαλλία. Μόνο κόντρα στην Τρουά έχει να δείξει καλύτερο σερί στην ιστορία της απέναντι στις ομάδες, που αγωνίζονται φέτος στην κατηγορία. Θα ισοφαρίσουν οι Μασσαλοί εκείνη την επίδοση; Στο 1.71 ο άσος.

* Η Λεβερκούζεν έχει πετύχει το 60% των τερμάτων της στο δεύτερο ημίχρονο, επίδοση που είναι η κορυφαία στην Bundesliga. Την ίδια στιγμή, μόνο η Φράιμπουργκ έχει δεχθεί περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Σε απόδοση 2.05 να αναδειχθεί νικήτρια στο δεύτερο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης η Λεβερκούζεν.

* Τέσσερις συνεχόμενες εντός έδρας νίκες έχει πετύχει η Μπόχουμ στην Bundesliga και θα ψάξει την 5η, κάτι που πέτυχε για τελευταία φορά τον Αύγουστο του 1997. Ο Τόμας Λετς, μάλιστα, θα προσπαθήσει να γίνει μόλις ο 2ος προπονητής στην ιστορία της, που κερδίσει και τα 5 πρώτα του εντός έδρας παιχνίδια μετά τον Χέερ τη σεζόν 1972-73. Θα τα καταφέρει; Στο 2.90 ο άσος στο παιχνίδι με τη Χόφενχαϊμ.

* Η Σάλκε συνεχίζει να απογοητεύει εκτός έδρας και έγραψε ιστορία στο ματς με την Άιντραχτ: έμεινε για 36 ματς χωρίς νίκη μακριά από το γήπεδό της, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία της Bundesliga (με 35 στη 2η θέση βρίσκεται η Καρλσρούη). Θα μεγαλώσει αυτό το σερί στην έδρα της Γκλάντμπαχ; Στο 1.55 ο άσος.

* Κανένα από τα 4 τελευταία χρόνια δεν έχει πανηγυρίσει τη νίκη για τη 18η αγωνιστική της Bundesliga η Στουτγκάρδη, γνωρίζοντας 3 φορές την ήττα. Θα συνεχιστεί αυτή η παράδοση και κόντρα στη Βέρντερ; Στο 1.68 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία Χ2.

* Ούτε ένα παιχνίδι δεν έχει κερδίσει στη σεζόν η Κρεμονέζε. Μόνο η Ανκόνα τη σεζόν 2003-04 έφτασε τους 21 αγώνες χωρίς νίκη στην ιστορία του πρωταθλήματος, στη σεζόν που ανέβηκε στη Serie A. Θα ισοφαρίσει εκείνη την αρνητική επίδοση, χάνοντας από τη Λέτσε; Στο 2.85 το διπλό.

* Η Φιορεντίνα έχει χάσει μόλις 1 από τα 17 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο την Μπολόνια στη Serie A, ενώ εντός έδρας έχει κερδίσει τα 8 από τα 10 τελευταία, έχοντας παθητικό μόλις 1 γκολ σε αυτό το σερί. Θα φτάσουν οι γηπεδούχοι σε ακόμη μία νίκη; Στο 1.80 προσφέρεται ο άσος.

* Οι Δευτέρες δεν ταιριάζουν στη Μόντζα, που έχει χάσει και τα 2 παιχνίδια της για τη Serie A φέτος τη συγκεκριμένη μέρα. Την ίδια στιγμή, η Σαμπντόρια πήρε τις πρώτες της 2 νίκες στη σεζόν σε ματς, που διεξήχθησαν Δευτέρα. Θα τα καταφέρουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι; Στο 4.50 βρίσκουμε το διπλό.

* Η Ρεν έχει κερδίσει και τα 10 τελευταία εντός έδρας ματς στη Ligue 1, σερί που είναι το κορυφαίο στην ιστορία της. Θα το διευρύνει με αντίπαλο τη Λιλ; Σε απόδοση 2.35 ο άσος.

