Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιαπωνία η Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς θέλει να αποκτήσει τον Γιώργο Γιακουμάκη και μάλιστα φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Σέλτικ.

Από τη στιγμή που δεν τα βρήκαν για την ανανέωση της συνεργασίας τους ο Γιώργος Γιακουμάκης βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Σέλτικ, παρόλο που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και από τη Μίντιλαντ, όμως το τελευταίο σενάριο έρχεται από την... Ιαπωνία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ασία η Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς κινείται για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα σέντερ φορ και μάλιστα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τους Κέλτες. Το κλαμπ που χρηματοδοτείται από την πολυεθνική αυτοκινητοβιομηχανία Mitsubishi φέρεται να είναι πρόθυμο να καλύψει τις υψηλές απαιτήσεις των πρωταθλητών Σκωτίας για τον πρώτο σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος (περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ) και να δώσει ένα «ηγεμονικό» συμβόλαιο στον Κρητικό επιθετικό.

