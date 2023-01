O Κριστιάνο Ρονάλντο αμέσως μετά την παρουσίαση του στην Αλ Νασρ έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες και σε κάθε εύστοχο τελείωμα του οι οπαδοί φώναζαν «Siuuuu».

Η... φιέστα της παρουσίασης του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ ολοκληρώθηκε και πλέον ήρθε η ώρα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον. Σκληρή δουλειά!

Αμέσως μετά το τέλος της πανηγυρικής παρουσίασης στο «Mρσουλ Παρκ» ο CR7 έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες, υπό τις οδηγίες του Ρούντι Γκαρσιά. Οι οπαδοί που παρέμειναν στο γήπεδο μετά τη γιορτή ήταν ενθουσιασμένοι σε κάθε επαφή του Ρονάλντο με τη μπάλα και σε κάθε εύστοχο τελείωμα του φώναζαν το... κλασικό «Siuuuu».

Ronaldo training with his teamqmates 🙌pic.twitter.com/EgtURkO87L January 3, 2023

A goal scored by Ronaldo in his first training session with Al-Nasr Club 👇😂 pic.twitter.com/oixmKs4IiB — Holland number one صلاح (@HOLLAND_____12) January 3, 2023

Ronaldo’s score a goal in training and see the crowd cheering SUIIIIIIII #CR7𓃵 #HalaRonaldo ✨😍🔥 pic.twitter.com/hj2w7rZViz — People Of Saudi Arabia (@pplofKSA) January 3, 2023