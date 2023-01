Ο Νεϊμάρ δεν παρευρέθηκε στο λαϊκό προσκύνημα ή στην κηδεία του Πελέ, επικαλούμενος τις υποχρεώσεις του στην Παρί Σεν Ζερμέν και δέχτηκε σκληρή κριτική στα Social Media.

Τη Δευτέρα (2/1) ξεκίνησε στο γήπεδο της Σάντος το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Πελέ, με πλήθος κόσμου να αποτίει φόρο τιμής στον «βασιλιά», όμως υπήρχε και μια ηχηρή απουσία. Ο λόγος για τον νυν ηγέτης της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Νεϊμάρ, ο οποίος δεν παρευρέθηκε στο λαϊκό προσκύνημα ή στην κηδεία του Βραζιλιάνου θρύλου.

🚨🚨PSG does NOT intend to release Neymar for the funeral of Pelé. Paris is counting on the Brazilian and an express trip to Brazil at this time of the season would not have been appropriate given the sequence of games that awaits PSG in January. 🇧🇷❌ [@le_parisien]