Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πλέον ο πιο υψηλά αμειβόμενος αθλητής στην ιστορία και το deal του με την Αλ Νασρ θα του αποφέρει κάθε μία ώρα 21.000 ευρώ!

Η μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαιώθηκε την Παρασκευή (30/12) με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2025 και ετήσιες απολαβές περίπου 200 εκατομμυρίων δολάρια ετησίως.

Κάπως έτσι ο «CR7» έγινε έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής όλων των εποχών. Το ποσό που θα αποταμιεύει ο 37χρονος επιθετικός είναι πραγματικά ασύλληπτο. Όπως τα υπολόγισε το ESPN, σε δολάρια, 200 εκατομμύρια τον χρόνο αντιστοιχούν με:

16,6 εκατ. δολάρια τον μήνα (15,5 εκατ. ευρώ)

548.000 τη μέρα (512.000 ευρώ)

22.833 την ώρα (21.330 ευρώ)

380 δολάρια το λεπτό (355 ευρώ)

6,34 δολάρια το δευτερόλεπτο! (6 ευρώ)

Cristiano Ronaldo's reported contract at Al-Nassr will see him earn $548k a day 😳💰 pic.twitter.com/AFBVFP7Uel