Το εμβληματικό μνημείο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ο Ιησούς Λυτρωτής, το στάδιο «Μαρακανά», η αψίδα του «Γουέμπλεϊ» φωτίστηκαν πράσινα και χρυσά, τα χρώματα της Βραζιλίας, τα χρώματα που ταυτίστηκαν με τον θρυλικό Πελέ που πέρασε στην αιωνιότητα.

Η Βραζιλία θρηνεί τον θάνατο του μεγαλύτερου αστέρα της. Του Θεού του ποδοσφαίρου. Του Πελέ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών την Πέμπτη (29/12) ,στο νοσοκομείο Άλμπερτ Αϊνστάιν στο Σάο Πάολο, μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Θεωρείται ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που υπήρξε ποτέ από πολλούς σε όλο τον κόσμο, ενώ στη γενέτειρά του, τη Βραζιλία, υμνείται ως θεϊκή μορφή. Το έθνος βυθίστηκε στο πένθος μετά την απώλειά του. Ήταν εκείνος που έβαλε τη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη, εκείνος οποίος την οδήγησε στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της το 1958.

Οι Βραζιλιάνοι κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, πήγαν στο γήπεδο της Σάντος, φόρεσαν τις φανέλες στα χρώματα του συλλόγο με τον οποίο συνδέθηκε, έκλαψαν και ύψωσαν τις γροθιές τους, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον δικό τους βασιλιά. Πολλοί εθεάθησαν μπροστά σε μία από τις τοιχογραφίας του που ζωγραφισμένη στο πλάι του «Urbano Caldeira Stadium».

Fans gathered at the Urbano Caldeira Stadium to pay tribute to #Pele, who died on Thursday aged 82.



