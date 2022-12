Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η οικογένεια του Πελέ διαρρέει πως η κατάσταση της υγείας του Βραζιλιάνου έχει επιδινωθεί και πως έχει αρχίσει να λέει «αντίο» στους δικούς του ανθρώπους.

Άσχημα νέα από τη Βραζιλία για τον Πελέ. Τις προηγούμενες ώρες υπήρξαν φήμες πως ο Βραζιλιάνος θρύλος έχει αρχίσει να αποχαιρετάει τους φίλους και τους συγγενείς του από το κρεβάτι του νοσοκομείου και πλέον φαίνεται πως επιβεβαιώνονται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η οικογένεια του «βασιλιά» διαρρέει πως η κατάσταση της υγείας του 82χρονου πράγματι έχει επιδινωθεί και πως πράγματι έχει αρχίσει να λέει «αντίο», καθώς αισθάνεται πως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από την κλινική «Άλμπερτ Αϊνστάιν». Η τελευταία ενημέρωση ήταν στις 21 Δεκεμβρίου και ανέφερε πως ο όγκος στο παχύ έντερο του Πελέ παρουσιάζει εξέλιξη και απαιτεί περαιτέρω φροντίδα που σχετίζεται με νεφρικές και καρδιακές δυσλειτουργίες.

Pele says goodbye to family and friends from the hospital bed. Football legend, Pele is slowly losing the battle against Cancer, family says 'his condition is worsening even further'. 😢🙏💔 pic.twitter.com/IvIQJ8zuXd