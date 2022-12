Ο Τζιανλούκα Βιάλι αποκάλυψε ότι θα χρειαστεί να δώσει για δεύτερη φορά την μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας, κάτι που δεν του επιτρέπει να παραμείνει στον ρόλο που έχει στην εθνική Ιταλίας.

Ο Τζιανλούκα Βιάλι ανακοίνωσε μέσω της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ότι θα αποσυρθεί -τουλάχιστον προσωρινά- από τον ρόλο του υπεύθυνου της εθνικής ομάδας λόγω της μάχης που δίνει με τον παγκρεατικό καρκίνο.

Ο 58χρονος τονίζει στην δήλωσή του πως οι γιατροί που τον παρακολουθούν δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει να εργάζεται και ότι από σήμερα θα επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της επάρατης νόσου.

Αναλυτικά η δήλωση του επικεφαλής της Σκουάντρα Ατζούρα:

«Μετά από μακροσκελείς διαπραγματεύσεις με την υπέροχη ομάδα των ογκολόγων μου, αποφάσισα να αποσυρθώ -ελπίζω προσωρινά- από τις τρέχουσες και τις μελλοντικές επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Ο στόχος είναι να συγκεντρωθώ με όλες μου τις πνευματικές και σωματικές δυνάμεις στην καταπολέμηση της ασθένειάς μου, έτσι ώστε να μπορέσω να επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν για να βοηθήσω σε αυτό που όλοι αγαπάμε και να αντιμετωπίσω τις νέες προκλήσεις. Με αγάπη».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκαβίνα τόνισε: «Ο Τζιανλούκα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας και θα συνεχίσει να αποτελεί και στο μέλλον. Με δεδομένη την τεράστια δύναμη που κουβαλάει σαν άνθρωπος είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα βρίσκεται και πάλι κοντά μας. Φυσικά γνωρίζει ότι μπορεί να βασιστεί πάνω στον καθένα μας, καθώς είμαστε μια ομάδα, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και έξω από αυτό».

Gianluca Vialli has decided to step away from his duties for the time-being to concentrate on his treatment.



Wishing you a speedy recovery, Gianluca. We're all with you 😘 💪 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/PkV2t2DWsE