Η Serie B έχει άρωμα... Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006

Έχουν περάσει 16 χρόνια από τη μέρα που η Ιταλία ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου και έξι από τους πρωταγωνιστές εκείνης της ομάδας, συναντιούνται στη Serie B.

9 Ιουλίου του 2006. Η μητέρα των «μαχών» ανάμεσα στα αστέρια της Ιταλίας και αυτά της Γαλλίας, τα οποία φωτίζουν τα γερμανικά γήπεδα με τον πιο έντονο τρόπο. Στο φόντο ξεχωρίζει το ολόχρυσο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το οποίο περιμένει τον νέο του κάτοχο μετά τη Βραζιλία του 2002.

Ένας τελικός που έμεινε στη μνήμη του ποδοσφαιρικού πλανήτη περισσότερο για την κουτουλιά-επίλογο του Ζινεντίν Ζιντάν στον Ματεράτσι παρά το πλούσιο θέαμα που χάρισαν οι δύο πλευρές μέχρι και το τελευταίο πέναλτι. Τελικό σκορ 1-1 και στη «ρωσική ρουλέτα», οι «ατζούρι» επικράτησαν με 5-3, φτάνοντας ως προς την κορυφή του κόσμου.

With Gilardino becoming the head coach of Genoa, there are now 6 players from Italy's 2006 World Cup team in Serie B 🇮🇹 pic.twitter.com/F1elkWJq8I