Συμβόλαιο διάρκειας έως το 2027 θέλει να προσφέρει η Μπενφίκα στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, τη στιγμή που το όνομα του Έλληνα γκολκίπερ είναι περιζήτητο σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία.

Οι «μάχες» μεταξύ των κλαμπ συνεχίζονται για τα... μάτια του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις άλλωστε του Έλληνα τερματοφύλακα με αποκορύφωμα τη σόλο παράσταση απέναντι στην Παρί για τους ομίλους του Champions League τον έχουν καταστήσει ως ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στη μεταγραφική αγορά, με πολλούς συλλόγους να καλοβλέπουν την περίπτωσή του!

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα, πέντε κλαμπ σκοπεύουν να του προσφέρουν την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, αφού πρόκειται για ομάδες που εδρεύουν σε Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία.

Όπως συμπληρώνεται πάντως στο ρεπορτάζ, η Μπενφίκα δεν πρόκειται να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια και πρόκειται να καταθέσει πρόταση για ανανέωση συμβολαίου έως το 2025 στον Έλληνα γκολκίπερ που αγωνίζεται στους Αετούς από τον Μάιο του 2018.

🚨 Benfica wants to extend the contract of 28-year-old goalkeeper Odysseas Vlachodimos until 2027.



👀 5 Clubs from EPL, Serie A and La Liga want to sign the Greek goalkeeper.

🇬🇷🟥 #SLBenfica https://t.co/mKolpJ5zhN pic.twitter.com/WqIthyqIEe