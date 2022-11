Η Μίντλεσμπρο κατήγγειλε στην αστυνομία ρατσιστική επίθεση από χρήστη του Twitter προς τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ, Τσούμπα Άκπομ.

Η Μίντλεσμπρο αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Μπρίστολ Σίτι στο «Riverside» για την 20η αγωνιστική της Championship, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τον βαθμό στο 47' χάρη στο γκολ του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, Τσούμπα Άκπομ.

Ένας οπαδός με ανώνυμο προφίλ έκανε ρατσιστική επίθεση στον Άγγλο επιθετικό, λέγοντας τον «ηλίθιο νέγρο». Το βρετανικό κλαμπ επικοινώνησε με το Twitter αναφορικά με το θέμα αλλά η πλατφόρμα απάντησε πως το περιεχόμενο της ανάρτησης δεν παραβιάζει τους κανόνες της.

FAO @Twitter



This is completely unacceptable ❌#Enough #RiverSideBySide pic.twitter.com/Kss7M88EkU